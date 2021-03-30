CHP'liler terörist örgütü lideri Çayan'ı andı!

Terör örgütleri listesinde yer alan THKP-C'nin kurucusu Mahir Çayan, 30 Mart 1972 tarihinde Kızıldere'de öldürülmüştü.



CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ve CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Twitter hesaplarından terör örgütü lideri Çayan'ı andı.













Yardımcısı PKK operasyonunda gözaltına alınan CHP'li Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin de Çayan'ı andı.



Twitter hesabından paylaşımda bulunan Keskin, “Devrim yolu engebelidir, dolambaçlıdır, sarptır. Deniz'lerin kurtulması için canını ortaya koyan Mahir Çayan ile 9 yol arkadaşını katledilişlerinin 49. yılında saygıyla anıyorum” ifadelerini kullandı.





