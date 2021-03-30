USD (Alış - Satış) : 8,33 - 8,34 EURO (Alış - Satış) : 9,77 - 9,79

BM Genel Kurul Başkanı Bozkır, mültecilerle buluşacak!

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, gelecek hafta sahadaki gelişmeleri görmek için BM'nin insani yardım operasyonlarını ziyaret etmeyi planladığını ve Suriyeli mültecilerle bir araya geleceğini söyledi.

Güncel / 30 Mart 2021 Salı 19:57
BM Genel Kurul Başkanı Bozkır, mültecilerle buluşacak!

BM Genel Kurulu'nda Suriye'deki insan hakları durumunun görüşüldüğü oturumda konuşan BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, ülkede savaş başladığı günden beri yarım milyon kişinin hayatını kaybettiğine, her 5 Suriyeliden 3'ünün evlerini terk ettiğine ve yine her 5 Suriyeliden 4'ünün aşırı yoksulluk içinde yaşadığına dikkati çekti.

Ülke genelinde yaşam koşulları kötüleşmeye devam ettikçe hayatta kalmanın da giderek zorlaştığını belirten Bozkır, bugün her zamankinden daha fazla Suriyelinin açlık çektiğini ve üstelik Suriyelilerin şimdi de Kovid-19 tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Suriye'ye daha fazla insani yardım gerektiğini vurgulayan ve BM Güvenlik Konseyine sınır ötesi yardım mekanizmasını uzatması çağrısı yapan Bozkır, "Gelecek hafta sahadaki gelişmeleri öğrenmek için BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin yönettiği, hayati önem taşıyan insani yardım operasyonunu ziyaret etmeyi planlıyorum, ayrıca Suriyeli mültecilerle bir araya geleceğim ve onları dinleyeceğim." dedi.

SuriyeVolkan Bozkır

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

22-28 Mart Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement