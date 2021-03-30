Başkan Erdoğan'dan önemli kabuller!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev'i kabul etti.





Başkan Erdoğan'ın Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Rik Daems'i de kabul etmesi bekleniyor.



MGK TOPLANTISI'NA BAŞKANLIK EDECEK



Erdoğan bu görüşmelerin ardından MGK Toplantısı'na başkanlık edecek.