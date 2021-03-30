Bakan Koca'dan 'nazal aşı' müjdesi!

Sprey, yani ‘nazal' aşı çalışmaları uzmanlara göre büyük umut vaat ediyor. Sprey aşıların bulaşmayı önleyeceği tahmin ediliyor.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, 'nazal aşı' hakkında bilgi verdi. Bakan Koca açıklamasında, 'Nazal aşı; başından beri takip ettiğimiz, Bakanlık olarak 2020 Mart ayında desteklemek üzere yazı yazdığımız bir aşı. Nazal aşını hem preklinik hem klinik safhasını bakanlık olarak TÜSEB üzerinden destekliyoruz ve desteklemeye devam ediyoruz. Mukozal immüniteyi sağlayan ve girişi önlediği için bulaşıcılığı da önleyen bir aşı olarak biliyoruz. Hayvan çalışmaları bitti. Araştırma için GMP şartlarında üretim hazırlıkları yapıldı. Zannediyorum 2-3 hafta içinde araştırma için üretim, GMP şartlarında bittiğinde gönüllülere de hızla Ankara Şehir Hastanemizde Faz-1 çalışmasını başlatmış olacağız' ifadelerini kullandı.

