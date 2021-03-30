Apple'dan İphone 13 sürprizi!

Apple'ın yeni iPhone modellerini tanıtmasına hala aylar var. Ancak şimdiden yeni modeller ile ilgili sızıntılar gelmeye başladı.



Forbes'ta yer alan habere göre, Apple iPhone 13 ailesine yeni bir renk seçeneği eklemeye hazırlanıyor.



Aynı habere göre, şirket yeni iPhone modelinde kullanıcılarına mat siyah renk opsiyonu da sunacak.



Geçtiğimiz hafta iPhone 13 serisinin kullanıcılarının karşısına daha küçük çentik ile çıkacağı iddiası ortaya atılmıştı.



YENİ iPHONE'UN ADI NE OLACAK?



Apple'ın yeni iPhone modellerini Eylül ayında tanıtması ve Ekim ayında satışa sunması bekleniyor.



Yeni serinin uğursuzluk getireceği korkusu ile 13 adını almayacağı, Apple'ın 13'ü atlayacağı da gelen iddialar arasında.