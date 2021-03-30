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Ankara'da yüz yüze eğitim kararı!

Ankara Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kent genelinde eğitim ve öğretimle ilgili 2 Mart'taki kararla düzenlenen mevcut uygulamanın devamına karar verdi

Eğitim / 30 Mart 2021 Salı 18:04
Ankara'da yüz yüze eğitim kararı!

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin koronavirüs risk haritasının yayınlanmasının ardından Ankara Valiliği'nden yüz yüze eğitimle ilgili flaş bir açıklama geldi.

YÜZ YÜZE EĞİTİM DEVAM EDECEK

Risk haritasına göre kırmızı kategoride yer alan Ankara'da, yeni bir karar alınıncaya kadar yüz yüze eğitime devam edileceği belirtildi. Ankara, risk haritasında kırmızı renkte yer alıyor.

MEB'DEN AÇIKLAMA YAPILMIŞTI

Eğitimde "yerinde karar" uygulaması kapsamında 1 Mart 2021 Pazartesi günü kamuoyu ile paylaşmış olduğumuz kriterler doğrultusunda, yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı alınacak kararlar ile devam edilecektir.

Bu kapsamda tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim daha önce açıklandığı şekilde devam edecektir.

Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflar ile lise hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarda yüz yüze ve uzaktan eğitime geçiş, risk durumu haritasına bağlı olarak valilikler koordinasyonundaki İl Hıfzısıhha Kurulu kararları doğrultusunda il bazlı olarak uygulanacaktır.

Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıfları ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilecektir.

Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edecektir.

8. ve 12. sınıflar ile mezunlara yönelik düzenlenen Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile takviye kurslarına cumartesi ve pazar günleri de dâhil devam edilecektir.

Okullardaki sınav uygulamaları ise açıklanan takvim doğrultusunda devam edecektir. Yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilecektir.

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