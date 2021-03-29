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Terör örgütü YPG'ye TIR'lar dolusu silah göndermişlerdi! ABD'den ilginç açıklama!

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Suriye'deki insani duruma ilişkin üye ülkelere seslenen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Suriye'de insanların yüzde 60'ı açlık riski ile karşı karşıya. Farklılıklarımıza rağmen bu insanlara yardım etmek için bir yol bulmalıyız, bu bizim sorumluluğumuz ve yerine getirmezsek bize yazıklar olsun." dedi.

Güncel / 29 Mart 2021 Pazartesi 21:58
Terör örgütü YPG'ye TIR'lar dolusu silah göndermişlerdi! ABD'den ilginç açıklama!

BMGK'de Suriye'deki insani durumun görüşüldüğü oturumda konuşan Blinken, 13,4 milyon kişinin yani her 3 Suriyeliden 2'sinin insani yardıma muhtaç olduğuna dikkati çekti.

Blinken, Suriyelilerin yüzde 60'ının da açlık riski ile karşı karşıya olduğuna işaret ederek, Suriyeli bir kadının çocuklarını beslemek için saçını satmak zorunda kaldığını anlattı.

'Sorumluluklarımızı yerine getirmezsek bize yazıklar olsun'

Bakan Blinken, 'Biz bu koltuklarda oturuyoruz, konuşuyoruz, ülkelerimizi temsil ediyoruz ama gerçekten anlamlı bir şey yapıp harekete geçecek ortak insanlığı kalbimizde bulamıyoruz. Farklılıklarımıza rağmen bu insanlara yardım etmek için bir yol bulmalıyız, bu bizim sorumluluğumuz ve yerine getirmezsek bize yazıklar olsun.' ifadesini kullandı.

'Sınır kapıları yeniden devreye girmeli'

Suriyelilere bir an önce insani yardımların ulaşması gerektiğini söyleyen Blinken, geçen sene Rusya'nın itirazı üzerine kapanan sınır ötesi insani yardımların girdiği Öncüpınar (Bab al Salam) ve Al Yarubiyah sınır kapılarının tekrar açılması ve Suriye'ye yardımların Cilvegözü dahil 3 sınır kapısından girmesi çağrısında bulundu.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, Suriye'de açlığın önlenmesi için daha fazla insani yardıma ve bu yardımların gönderileceği daha fazla sınır kapısına ihtiyaç olduğunu belirtti.

Suriye

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