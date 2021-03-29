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TBMM Başkanı Şentop'tan Montrö açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop gündeme dair açıklamalarda bulundu. Şentop, 'Ben herhangi bir anlaşma, sözleşme ismi zikretmedim. Soruyu soran gazeteci arkadaşımızın iyi niyetle o anda aklına gelen bazı anlaşmaların isimlerini zikrederek, ben yine herhangi bir anlaşma isimleri söylemeden iç hukuktaki düzenlemelerden bahsettim.' dedi.

Güncel / 29 Mart 2021 Pazartesi 13:10
TBMM Başkanı Şentop'tan Montrö açıklaması

Şentop'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Okul bahçesindeki Atatürk büstlerine yönelik alçak saldırı girişimi olduğunu öğrendim. Büstün altındaki kaideler üzerine bazı yazılar yazıldığını tespit ediyor jandarma ve polis. Tahkikat devam ediyor. 3 okulda olduğuna göre planlı bir hareket, provokasyon olduğunu düşünüyorum. Kameralar üzerinden yapılan bazı tespitler var. Gerekli şekilde cezalandırılacağını düşünüyorum.

MONTRÖ TARTIŞMASI

Ben herhangi bir anlaşma, sözleşme ismi zikretmedim. Soruyu soran gazeteci arkadaşımızın iyi niyetle o anda aklına gelen bazı anlaşmaların isimlerini zikrederek, ben yine herhangi bir anlaşma isimleri söylemeden iç hukuktaki düzenlemelerden bahsettim. Bir süre sonra bazı çevrelerin başta Montrö olmak üzere bana yönelik isnatlar olduğunu gördüm. Gizli saklı beyanat değil. TV'de canlı yayınlanan bir program. Ortalama zeka seviyesini düşünerek konuşuyoruz. Bunun altında olanlar için benim yapabileceğim bir şey yok. Montrö, Lozan gibi anlaşmaların özel durumu vardır. Ben boşanma ile ilgili hukuki prosedür anlatsam insanları boşanmaya teşvik mi etmiş olurum. bu kadar saçmalığı anlamakta zorlanıyorum.

Tahkikat

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