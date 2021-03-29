Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! Süper harekat!

Dünyanın uydusu Ay'ın daha büyük ve daha parlak göründüğü 'Süper Solucan Ay', Türkiye'nin farklı noktalarından göründü.



Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde komandoların 'Süper Ay' ışığında gerçekleştirdiği terörle mücadele harekâtının fotoğraflarını paylaştı.







'BİZE AY YILDIZIN IŞIĞI YETER'



Bakanlığın Twitter hesabından, 'Bize Ay Yıldızın ışığı yeter' mesajıyla komandoların 'Süper Ay' ışığında gerçekleştirdiği terörle mücadele harekâtının fotoğrafları paylaşıldı.







Paylaşımda, "Kahraman komandolarımız; dün gece 2173 rakımlı Tepe Üs Bölgesinde icra ettikleri teröristle mücadele harekâtını Süper Ayın ışığında gerçekleştirdi" ifadelerine yer verildi.