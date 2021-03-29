İşletmelere 'Ramazan Ayı' düzenlemesi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ramazan boyunca ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacaklarını bildirdi.



Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.



İlkeli ve insani tavır koydukları tüm hususlarda oluşturulmaya çalışılan aksi yöndeki havaya rağmen haklı olduklarına zaman içinde tüm dünyanın şahitlik ettiğini dile getiren Erdoğan, "Bize yüksek perdeden siyaset ve demokrasi dersi vermeye kalkanlar bu vakur ve kararlı duruş karşısında eşit ve adil şartlarda ilişki tesis etmenin yollarını aramaya mecbur kalmışlardır. Bu doğrultuda önümüzdeki dönemde pek çok alanda hayırlı gelişmeleri inşallah beraberce yaşayacak ve bunu göreceğiz." diye konuştu.



"Ramazan ayında ise hep birlikte biraz fedakarlık yapacağız." ifadesini kullanan Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:



"Bu mübarek ay boyunca ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız. Sadece ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandırılacaktır. Yine ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilemeyecektir. Bu uygulamadan etkilenecek lokanta ve kafe gibi işletmecilere mevcut desteklere ilave olarak bazı katkılar sağlayacağız. Nisan ve mayıs aylarında normalleşme ve ücretsiz izin uygulaması kapsamında sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarımızın da prim yüklerini üstlenecek, ayrıca bunlara kişi başı 1500 lira nakdi ödeme yapacağız. Vatandaşlarımızdan bayramla birlikte her alanda özgürlüğümüzü gönlümüzce yaşayacağımız bir Türkiye fotoğrafına kavuşmak için bu süreci dikkatle ve hassasiyetle değerlendirmeye davet ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun."

