USD (Alış - Satış) : 8,12 - 8,13 EURO (Alış - Satış) : 9,56 - 9,58

Beyaz Saray'dan Myanmar açıklaması!

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, Myanmar'daki darbe karşıtı protestolarda ordunun şiddet kullanmasını kınayarak, askeri rejime yönelik adımların süreceğini belirtti.

Dünya / 29 Mart 2021 Pazartesi 22:17
Beyaz Saray'dan Myanmar açıklaması!

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Myanmar'da darbe karşıtı gösterilerde gerilimin artmasına yönelik değerlendirmelerde bulunan Psaki, "Myanmar'da barışçıl göstericilere yönelik şiddetin artmasından dolayı derin endişe duyuyoruz. Myanmar ordusu, 1 Şubat'ta darbe yaptığından bu yana yüzlerce Myanmarlının ölmesinden sorumludur." değerlendirmesinde bulundu.

ŞİDDETİN KORKUNÇ DOĞASININ SON ÖRNEĞİ

Psaki, Myanmar ordusunun kendi halkına yönelik öldürücü güç kullanmaya devam ettiğini belirterek, "Geçen hafta çocukların öldürülmesi, Myanmar'daki askeri rejim tarafından uygulanan şiddetin korkunç doğasının son örneğidir. Biz, barışçıl göstericilere karşı şiddet kullanılmasından ve insan haklarından dolayı askeri rejime yaptırım uygulamayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Myanmar'da 1 Şubat'ta ordunun darbe yaparak yönetime el koymasına yönelik tepkiler sürerken, ülkenin en büyük kenti Yangon'da yaklaşık bin kişi sabah saatlerinden itibaren sokaklara dökülerek, 'Kahrolsun diktatörlük' şeklinde slogan attı.

ABD Ticaret Temsilcisi (USTR) Katherine Tai'nin bugün Myanmar ile tüm ticaret ilişkilerinin askıya alınacağını duyurduğuna anımsatan Psaki, "Bu durum, demokratik yollarla bir hükümet seçilene kadar sürecektir." dedi.

Myanmar'a yönelik daha birçok yaptırım getirdiklerinin altını çizen Psaki "Ortaklarımız ve müttefiklerimiz ile Myanmar'da acilen demokrasinin yeniden sağlanması çağrısı yapmaya ve askeri yönetimin eylemlerini kınamaya devam edeceğiz." mesajını verdi.

İran ve Çin anlaşmasına yönelik açıklama

Psaki, Tahran ve Pekin yönetimlerinin, 27 Mart'ta iki ülkenin çeşitli alanlarda ortak proje yürütmelerini öngören 25 yıllık iş birliği anlaşması imzalaması konusunda da değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin İran'a yönelik diplomatik yaklaşımına döndüğüne işaret eden Psaki, "Çin ile yapılan anlaşmaya bir bakacağız ve gerekirse yaptırım uygulayacağız ancak anlaşmanın detaylarına henüz net bakmadık." diye konuştu.

Aşı pasaportu konusunda rehber yayımlanacak

Psaki, Kovid-19 sonrası normal hayata dönüş için "aşı pasaportu" şartı iddialarına yönelik, "Aşı pasaportu konusunda bir rehber yayımlayacağız. Şu anda kurumlar arası iletişim aşamasındayız. Bu konudaki soru işaretlerini gidermeye çalışıyoruz. Ancak bu durumun asıl sorumluluğu özel sektörde olacak." bilgisini verdi.

Aşılamalar için merkezi bir veri tabanı oluşturmayı düşünmediklerini vurgulayan Psaki, insanları tek bir aşıya da mecbur bırakmayacaklarını sözlerine ekledi.

Myanmar

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

22-28 Mart Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement