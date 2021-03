Başkan Erdoğan'dan Anayasa mesajı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından ulusa seslendi. Açıklamalarında önemli noktalara değinen Başkan Erdoğan, yeni reform paketleri ve yeni anayasa ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.



İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:



'Aziz milletim, değerli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Türkiye'nin bugüne kadar elde ettiği kazanımların gerisinde değişime ve reformlara olan bağlılığını korumuş olmasıdır. Milletimizle paylaştığımız reform gündemimizi yürüttük ve yürütüyoruz. Geçtiğimiz yıl yargı reformu, ardından buna uygun hukuki ve idari adımları atmaya başlamıştık.Ekonomide cari açığın azaltılması, çok sayıda reform mahiyetinde programı hayata geçirdik.

İnsan Hakları Eylem Planı'nda yer alan başlıkları ilgili kurumlarla birlikte hayata geçireceğiz. 3 hafta önce ekonomi reformumuzu kamuoyuna açıklamıştık. Türkiye ekonomisinin potansiyelinin, asıl dinamiklerinin göstergesi zaman zaman ortaya çıkan temelsiz ve derinliksiz finans hareketleri değil, bu reform gündemidir.



Hukuktan ekonomiye kadar uzanan ve milletimiz tarafından memnuniyetle karşılanan reform programlarımızı takvimine uygun şekilde gerçekleşmesini sağlayacağız. Toplumun tüm kesimlerinden kendileriyle ilgili hususların yakın takipçisi olmaları, herhangi bir gecikme ve eksiklik durumunda konuyu ilgili kurumuyla ve ardından bizimle paylaşmalarını istiyoruz.



YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI



Türkiye'ye merkezinde milletin yani insanın olduğu yeni bir anayasa kazandırmayı amaçlıyoruz. Darbelerin veya olağanüstü dönemlerin ürünü olarak hazırlanan anayasaların milletimizin beklentilerine cevap veremediği kısa sürede ortaya çıkmıştır. Anayasalar yaşayan metinler olduğu için elbette değiştirilebilir.



84 MİLYONU KUCAKLAMASI ŞARTTIR



Sistemi üçüncü yıla yaklaşan tecrübeler neticesinde geliştirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye için yeni anayasa hazırlama sürecinin mümkün olan uzlaşmayla yürümesi ve 84 milyonu kucaklaması şarttır. Siyasi partiler başta olmak üzere tüm kesimlerin yeni anayasanın hazırlığına katkıda bulunmasını bekliyoruz. Yeni anayasa için her türlü görüşe ve teklife açığız. İnşallah milletimizle birlikte gelecek nesillerin bizi hayırla yad etmesini sağlayacak yeni anayasayı ülkemize kazandıracağımıza inanıyorum.



Milletçe geleceğimize umutla bakmak için pek çok sebebe sahibiz. Hamdolsun dünyanın en güzel, kadim coğrafyasındaki 1000 yıllık varlığımızı siyasi ve ekonomik atılımlarımızla sürekli güçlendiriyoruz. Bölgemizde 1990'lardan beri yaşanan siyasi ve insani krizler milletimizin birlik ve beraberliği, devletimizin gücünün ne kadar önemli olduğunu göstermiştir.



Türkiye çok partili siyasi hayata geçişle bir üst aşamaya çıkardığı istiklalinin güvencesi olan demokrasi mücadelesini Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile daha da pekiştirmiştir. Kalkınmada geçtiğimiz 19 yılda ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetlerle ihtiyacımız olan düzeye ulaşmıştır.



Ülkemizin yönetim sistemini değiştirmek için en köklü değişimi gerçekleştirmemize rağmen mevcut anayasamızda bu arızayı gideremedik. Yeni ve sivil bir anayasa konusunu tekrar gündeme getirmemizin sebebi budur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ülkemize kazandırdığı yetenekleri salgın sürecinde çok daha gördük.Hızlı karar alma, etkin şekilde uygulama mekanizmaları ülkemizin pozitif yönde ayrışmasını sağlamıştır.



YATIRIMCILARA ÇAĞRI: GELİN ÜLKEMİZE YATIRIM YAPIN



Buradan tüm yatırımcılara sesleniyorum. Gelin ülkemize yatırım yapın. Artık ülkemiz yapılacak yatırımların, küresel düzeyde gerçekleştirilmesi gerekiyor. Çünkü Türkiye bölgesinin üretim ve ticaret merkezi olmasının ötesine geçerek küresel bir merkez haline geliyor.



VATANDAŞLARA ÇAĞRI



Vatandaşlarımız evlerinde tuttuğu altın ve dövizleri ekonomiye kazandırma çağrımı yinelemek istiyorum.



Geçtiğimiz yıl ülkemizde 103 bin yeni şirket açılırken kapanan şirket sayısı 16 bini bile bulmadı. 75 bin 700 adet uluslararası sermayeli şirketin 11 binden fazlası geçtiğimiz yıl faaliyete başladı.



TUZAKLARI BOZARAK YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ



Ülkemizde felaket tellalları siyasetten medyaya kadar yine iş başında. Milletimiz bir tarafta İstiklal Harbi'ni verirken, diğer tarafta bir kesim manda savunuculuğu yapıyor. Her yatırıma karşı birileri 'istemeyiz' diye ortalığa dökülüyor.



Terörle mücadele ederken, terörün yanında duranlar hiç eksik olmadı. 15 Temmuz darbe girşiminde darbe şakşakçılığı yapanları da unutmadık. Biz bunların hiçbirine itibar etmedik. Su üstünde yürüseniz bile yüzme bilmiyor diyerek bu durumu tersine çevirdik. Türkiye sürekli büyüyen üretim kapasitesi, cesur girişimci ve ihracatçı potansiyeli ile hedeflerine kararlılıkla ilerlemektedir.



Tuzakları bozarak, önümüze çıkartılan engelleri aşarak yolumuza devam ediyoruz. Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmakta kararlıyız. Ülkemize diz çöktüremeyeceğini anlayanlar, şimdi de gözünü milletimizin birliğine, beraberliğine ve dirliğine diktiler. Milletimiz bu oyunu gördüğü için sıkı sıkıya kenetlenmiştir.



Türkiye'nin egemenlik haklarına saygı göstermeyen, ahlaka uygun olmayan hiçbir dayatmanın bizim nezdimizde kıymeti yoktur. Suriye'den Libya'ya, Akdeniz'den Ege'ye kadar her türlü mücadelemize bu anlayışla devam ettik. Haklı olduğumuza zaman içinde tüm dünya şahitlik etmiştir. Bu doğrultuda, önümüzdeki günlerde pek çok hayırlı gelişmeyi birlikte yaşayacağız.