Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin CHP’li Başkanı Mansur Yavaş’a zor soru! 3 milyar lirayı nereye harcadın?

Mansur Yavaş'ın; 31 Mart 2019'da Ankara'ya belediye başkanı oldu. Yavaş, meclis toplantılarında 'Ankara'ya hizmet edeceğim' diyerek Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nden borçlanma talep etti.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın; 3 milyar 45 milyon TL borçlanma yetkisi aldığını öğrenildi.



Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde çoğunluk Cumhur İttifakı'nda… AK Parti ve MHP'li üyeler her seferinde 'Belediye hizmetleri aksamasın' diyerek Mansur Yavaş'ın borçlanma talebine onay verdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2 yıl içinde toplam 3 milyar 45 milyon lira borçlandı. Ancak paraların nereye harcandığı belli değil.



3 MİLYAR 45 MİLYON TL'Yİ NEREYE HARCADIN?



Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, 'Sayın Mansur Yavaş'a borçlanma yetkisi verdik, hizmet alamadık' derken, AK Parti Gölbaşı Belediye Meclisi Grup Başkanvekili ve ABB Meclis Üyesi Osman Karaaslan, 'Bu paralar nereye gitti?' diye sordu.



AK Parti Etimesgut Belediye Meclis üyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ebubekir Kipel de; 'Mansur Yavaş ve CHP yönetiminin iktidara geldikleri andan itibaren ek kaynak yaratma yerine borçlanma suretiyle kaynak bulmayı tercih ettiğini belirterek, 'Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 3 milyar 45 milyon TL borçlanma yetkisi aldı' ifadelerini kullandı.



KÖSE: 'BORÇLANMA YETKİSİ VERDİK, HİZMET ALAMADIK'



Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştirdi ve 'Sayın Mansur Yavaş popilizm yapmaktan hizmete vakit bulamıyor. Borçlanma yetkisi verdik, hizmet alamadık' dedi.



'HİZMETİNİZİ KİM ENGELLİYOR? MAZERET ÜRETMEYİN'



Murat Köse; Mansur Yavaş ve CHP'li Meclis üyelerinin 'Cumhur ittifakı bizi çalıştırmıyor' iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, şunları söyledi:



'Getirdiği tekliflerin yüzde 98'ini oy birliği ile geçirdik. Engel olmadık, ön açtık. Direkt ve dolaylı olarak 3 milyara yakın borçlanma yetkisi verdik. Ortada bir tek hizmet yok. Çocuklarımız için bir salıncak bile yapmadı. İkide bir 'Çalıştırmıyor' diyorlar. Buyrun yapın, hizmetinizi kim engelliyor. Mazeret üretmeyin.'



'LAFLA PEYNİR GEMİSİ YÜRÜR MÜ? MANSUR YAVAŞ VE EKİBİ YÜRÜTÜYOR'



'Sanal belediyecilik yapıyorsunuz. Algı belediyeciliği yapıyorsunuz. Ama bir tek hizmet yapmıyorsunuz. İki yıl bitti. 3. yıla girdik, çıkın deyin ki; 'Bir tane proje bitirdim' Biz de alkışlayalım yok. İnanın yok. Lafla peynir gemisi yürür mü? Sayın Mansur Yavaş ve ekibi yürütüyor. Hizmet ederlerse biz de alkışlarız. Ankara bizim şehrimiz. Ama yok. Artık Ankaralı da hizmet olmayacağını görmeye başladı.'



KİPEL: '3 MİLYAR 45 MİLYON TL BORÇLANMA YETKİSİ VERİLDİ'



AK Parti Etimesgut Belediye meclis üyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ebubekir Kipel de; Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 3 milyar 45 milyon TL borçlanma yetkisi aldığını söyledi.



Ebubekir Kipel; Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 2019 ve 2020 yıllarında verilen borçlandırma yetkisinin toplamının 1 milyar 815 milyon TL; 2021 bütçe kararnamesinde izin verilen rakamın 1 milyar 230 milyon TL olduğunu hatırlatarak, 'Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne toplamda 3 milyar 45 milyon TL borçlanma yetkisi verilmiştir' dedi.



'SAYIN YAVAŞ, BORÇLANMA YOLUNA GİTMEYECEKLERİNİ, ÖZ KAYNAKLARLA ÇOK HİZMET ÜRETECEKLERİNİ BEYAN ETMİŞLERDİR'



Ebubekir Kipel, şunları söyledi:



'Kural olarak belediyelerin giderlerinin kendi gelirleri ile karşılanması esastır. Borçlanma suretiyle giderlerin karşılanması usulü her borcun bir şekilde faiziyle birlikte ödenecek olması ve bunun bütçe kalemlerinde yaratacağı olumsuzluklar nedeniyle çok sık başvurulan bir usul değildir.'



'Ankara Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde Mansur Yavaş ve CHP yetkilileri borçlanma yoluna gitmeyeceklerini, yolsuzluk ve israfı önleyerek oluşturacakları kaynaklarla daha önce yapılmayacak kadar çok hizmet üreteceklerini beyan etmişlerdir. Keza önceki dönem belediye yönetimlerini ise borçlanma ve buna bağlı faiz yükü sebebiyle belediye kaynaklarını çarçur etmekle suçlamışlardır.'



'3 MİLYAR 45 MİLYON TL..'



'Mansur Yavaş ve CHP yönetimi iktidara geldikleri andan itibaren ek kaynak yaratma yerine borçlanma suretiyle kaynak bulmayı tercih etmişlerdir. Mansur Yavaş ve ekibinin bugüne kadar Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nden aldığı borçlanma yetkisi miktarları aşağıdaki gibidir:



- 2019 ve 2020 yıllarında verilen borç yetkisi toplamı 1 milyar 815 milyon TL,



- 2021 bütçe kararnamesinde izin verilen rakam 1 milyar 230 milyon TL,



- Toplamda ise 3 milyar 45 milyon TL olmuştur.'



'Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde 50'sinden fazlasına sahip oldukları şirketlerin, faiz dâhil iç ve dış borç stok tutarı, en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarını aşamaz.'



'Bu miktar büyükşehir belediyeleri için bir buçuk kat olarak uygulanır. Mansur Yavaş ekibi bu hızla giderlerse borçlanma için yasal limitleri çok hızla geçecek ve radara yakalanacaklardır. Bu radar kamunun vesayet yetkisinde kaynaklı bir cezalandırma değil seçmenin radarı olacaktır. '



KARAASLAN: BU PARALAR NEREYE GİTTİ?



AK Parti Gölbaşı Belediye Meclisi Grup Başkanvekili ve ABB Meclis Üyesi Osman Karaaslan; Mansur Yavaş'ın ABB'den borçlanma yetkisi aldığını belirterek, 'Bu paralar nereye gitti?' diye sordu



ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NE KADAR BORÇLANDI?



750 milyon lira - Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nden borçlanma yetkisi aldı



60 milyon Euro - Ankara Büyükşehir Belediyesi Elektrik Gaz Otobüs (EGO)



470 milyon lira - Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ)



50 milyon lira - Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü



50 milyon lira - İmar borçlanması



215 milyon lira - Diğer borçlanmalar



1 milyar 230 milyon lira - 2021 bütçe kararnamesiyle izin verilen borçlanma



ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDE MECLİS ÜYESİ DAĞILIMI



AK Parti: 88 Meclis üyesi



MHP: 19 Meclis üyesi



CHP: 28 Meclis üyesi



İYİ Parti: 10 Meclis üyesi



Bağımsız: 2 Meclis üyesi (Şehnaz Sibel Aygün ve Hayrettin Çetin)