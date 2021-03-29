ABD konvoyunu vurdular!

Irak'ın güneyindeki Kadisiye ilinde meydana gelen saldırıda ABD güçlerine lojistik destek taşıyan tırlar hedef alındı.



Kadisiye il merkezi Divaniye sınırları içeridinde meydana geldiği belirtilen saldırıda, ülkenin güneyindeki ABD askerlerine lojistik destek götüren sivil tırlar daha önceden yola yerleştirildiği ifade edilen el yapımı paylayıcı düzeneğiyle hedef alındı.



Hedef alınan lojistik destek konvoyundaki tırlardan biri yanarak tamamen kullanılamaz hale gelirken, konvoyun kalan kısmını oluşturan araçların yoluna devam ettiği bildirildi.