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MEB'ten flaş adım! Sadece yüzde 20'si...

Koronavirüs salgını nedeniyle öğrenciler uzaktan eğitim modeline geçti. Bu noktada pandemi sonrası için uzaktan eğitimin nasıl uygulanacağı da netlik kazanmaya başladı. Artık müfredatın yüzde 20'si uzaktan olacak şekinde düzenleme yapılacak. Bu uygulama ilk özel eğitim kurumlarında yabancı dil dersleriyle başlayacak. Arkasından diğer branşlarda da çalışmalar yapılacak. İşte konuya ilişkin detaylar...

Eğitim / 28 Mart 2021 Pazar 09:56
MEB'ten flaş adım! Sadece yüzde 20'si...

Türkiye Özel Okullar Derneği'nin (TÖZOK) 'Öğretmenin İyi Olma Hali, Motivasyonu' konulu X. Temel Eğitim Sempozyumu dün çevrimiçi olarak düzenlendi. 2 bin 500 eğitimcinin katıldığı sempozyumda konuşan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, salgının başından itibaren MEB'in sürece hızlı uyum sağladığını vurgulayarak 'FATİH Projesi öncüldü. Bakanlığımız 3 televizyon kanalı kurarak, EBA'nın altyapısı ve erişimini hızlandırmak suretiyle, hem içerik kazanımlarını temin etmek hem de öğretmeni destekleyecek yeni yayınlar üretmek suretiyle sürece çok yönlü katkı sağladı. Bunların hepsi sürecin biricik yöneticisi öğretmene destek olma noktasındaydı' dedi.

'KALICI OLMAYACAK'

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Dr. Muammer Yıldız da salgının başından beri okulların açık tutulması için mücadele ettiklerinin altını çizerek 'Bakanlık olarak okullarımızın açık olmasının çocuklarımız, öğretmenler ve anne babalar için ne kadar önemli olduğunu yaşayarak öğrenmiş olduk' diye konuştu.

Uzaktan öğretimin kalıcı hale gelmesini arzu etmediklerini belirten Yıldız, konuyla ilgili şunları söyledi: 'Uzaktan eğitimi, eğitimin bir parçası olarak öngörmüştük ama bu şekilde bir kapanmanın çocuklarımızda ne tür bir öğrenme kaybına neden olduğunu gördük.'

Pandemi bittiğinde müfredatın yüzde 20'sinin uzaktan eğitim olacak şekilde çalışma yaptıklarını kaydeden Yıldız, yeni düzenlemeyi şöyle anlattı: 'Özel öğretim kurumları üzerinden gidersek müfredatın yüzde 20'si her zaman uzaktan eğitim yoluyla verilebilsin. Yabancı dil eğitiminde yurt dışından o dili iyi şekilde bilen birine ihtiyaç varsa, ders uzaktan eğitimle verilebilir. Özel öğretim kurumlarımız istedikleri takdirde dünyanın herhangi bir yerinde en iyi yabancı dil hocasını bulup öğrenciyle buluşturabilecek. Sınıf ortamında yine öğretmen kalacak; otorite olarak. İkisi birlikte not verebilecek. Bunu ön çalışma olarak özel öğretim kurumlarında yabancı dilde başlattık. Arkasından diğer branşlarda da çalışmalar yapılacak ama tüm eğitim kurumlarımızda kalıcı hale getirmeyi planlıyoruz.'

'ÖĞRETMENİN DEĞERİNİ ANLADIK'

TÖZOK Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Öztürk, TÖZOK eski Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Dal'ı deprem sonrası İzmir okullarını ziyareti sırasında yakalandığı Kovid-19 nedeniyle kaybettiklerini belirterek, saygı ve rahmetle andıklarını kaydetti. Pandemi nedeniyle öğretmenlerin 1 yıldır çok emek verdiğini dile getiren Öztürk, 'Öğrencileri hayata hazırlamakta, duyusal ve bilişsel yeteneklerini işlemekte rol model olan öğretmenin ne kadar etkin olduğunu bu süreçte anladık' dedi

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