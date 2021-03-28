Liseler için flaş EBA TV açıklaması!

Bakan Selçuk açıklamasında şunları söyledi;



TRT EBA kanallarını salgın dolayısıyla zorunlunluluk üzerine açmıştık. Lise için hafta sonlarına Sınav Özel yayınları hazırladık. Şimdi bakıyorum ki her 10 üniversiteye hazırlık öğrencisinden 7'si TRT-EBA Lise'de yayınlanan örnek soru çözümlerini takip ediyor ve sınava hazırlanıyor.





