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İspanya'da 5 bin kişilik koronavirüs deneyi!

İspanya'da koronavirüs salgını döneminde sosyal mesafesiz ilk konser yapıldı.

Dünya / 28 Mart 2021 Pazar 12:44
İspanya'da 5 bin kişilik koronavirüs deneyi!

Bir yıldan fazladır dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, Avrupa'da ağır kayıplara neden olurken, bazı ülkelerde tedbirler yeniden sıkılaştırıldı, bazılarında ise gevşetildi.

Aşılama çalışmaları yeterli sayıya ulaşmazken, statların seyirciye açılması, kalabalık konserlerin yapılması planlanıyor.

Hollanda'nın ardından İspanya'da da koronavirüs salgını döneminde ilk kez sosyal mesafe kuralının kaldırıldığı, yüksek katılımlı bir konser gerçekleşti.

5 BİN KİŞİ İZLEDİ

Barselona kentindeki Sant Jordi Spor Salonu'nda bir rock müzik grubunun konserini 5 bin kişi izledi.



HIZLI TANI TESTİ YAPILARAK İÇERİ ALINDILAR

Konsere gelen herkese saat 09.00 ile 16.00 arasında Kovid-19 hızlı tanı testi yapılırken, FFP2 tipi maske takma ve salon içinde el hijyen jeli kullanma zorunluluğu getirildi. Konser salonunun girişinde ateşleri ölçülen müzikseverler, 23 ila 28 avroya satın aldıkları biletlerini el teması olmadan, QR kodu okutarak, içeri girdi. Koronavirüs testi pozitif çıkanlar ve ateşi 37,5 dereceden yüksek olanlar konsere alınmadı.




'KORONA BULAŞACAK MI' DİYE TESPİT EDİLECEK

İspanya'da salgın döneminde ilk defa sosyal mesafe kuralı uygulanmadan bir konser verildiğini vurgulayan organizatörler, bunun bir pilot proje olduğunu ve alınan önlemlerden sonra konserle bağlantılı koronavirüs bulaşma vakasının tespit edilmemesi halinde yeni konserlerin organize edilebileceğini söyledi.



Koronavirüsten en çok etkilenen sektörlerden biri olan kültür-sanat etkinliklerinin yavaş yavaş başlaması gerektiğini savunan Barselona Belediyesi ve Katalonya özerk yönetimi bu tip pilot projelere destek verdiklerini açıkladı.

KORONANIN EN YAYGIN GÖRÜLDÜĞÜ ÜLKELERDEN BİRİ

Avrupa'da koronavirüsün en yoğun görüldüğü ülkelerden olan ve üçüncü dalga endişesinin yaşandığı İspanya'da şimdiye kadar virüs nedeniyle 75 bin 10 kişi hayatını kaybederken, 3 milyon 255 bin 324 vaka tespit edildi. Ülkede, başkent Madrid'in ardından en fazla vaka ve can kaybı Barselona'da görülüyor.

İspanya

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