Ermenistan Başbakanı Paşinyan’dan istifa kararı

Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan’dan aldığı yenilginin ardından Ermenistan’da yaşanan tepkilere daha fazla direnmeyen Başbakan Nikol Paşinyan’ın istifa kararı aldığı açıklandı.



Ülkede muhalefetin savaş yenilgisi sonrası aylardır başlayan istifa çağrıları yanıt buldu. 20 Haziranda sandığa gidileceğini daha önce duyuran Paşinyan, Nisan ayında istifa edeceğini açıkladı.



Rus medyasına konuşan Paşinyan, "Nisan ayında erken seçim için istifa edeceğim. Bu dönemde başbakan vekilliğini sürdüreceğim" dedi.



ORDU MUHTIRA VERMİŞTİ



Ermenistan ordusu, Şubat ayında Başbakan Nikol Paşinyan ve hükümetin istifasını istedi.



Paşinyan ise ülkede darbe girişimi olduğunu söyledi, Genelkurmay Başkanını görevden aldığını açıklamıştı.



Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ise Genelkurmay Başkanının görevden alınmasıyla ilgili belgeyi imzalamamıştı.