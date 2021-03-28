CHP'de hayali görevle kadrolaşma!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'Yönetici atamalarında liyakat esasına mutlaka uyunuz. Partizanca uygulamalardan kesinlikle kaçınınız. Efendim falan milletvekili telefon etti, onun akrabası. Hiç dinlemeyeceksin' şeklindeki sözlerini belediye başkanlarının uygulamadığı ortaya çıktı.



CHP ESKİ PM ÜYESİ, KARABAĞLAR BELEDİYESİ'NDE EĞİTİM KOORDİNATÖRÜ



CHP Eski Parti Meclisi Üyesi Umut Tekin'in, Karabağlar Belediyesi Eğitim Koordinatörü olduğu öğrenildi. CHP Gaziemir İlçe Başkanı Yüksel Demirsoy, Umut Tekin'in yeni görevini sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki resmi hesabından duyurdu.



Demirsoy, 'CHP Gaziemir İlçe Başkanımız Kasım Özkan, İl Başkan Yardımcımız Yasin Ergül ile birlikte Eski PM Üyeliğimizi yapan Umut Tekin'i Karabağlar Belediyesi Eğitim Koordinatörü görevine gelmesinden dolayı ziyaret ettik. Umut Tekin kardeşime yeni görevinde başarılar diliyorum' ifadelerini kullandı.



Demirsoy, ziyarete ilişkin fotoğraf da paylaştı.







MISIRLI: 'HAYALİ BİR GÖREVE SİYASİ KADROLAŞMANIN KILIFININ UYDURULDU'



AK Parti Karabağlar Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Fikret Mısırlı;CHP Parti Meclisi eski üyesi ve Gaziemir İlçesi eski başkanı Umut Tekin'in Karabağlar Belediyesi Eğitim Kordinatörlüğü görevine getirilerek hayali bir göreve siyasi kadrolaşmanın kılıfının uydurulduğunu söyledi.



'MERKEZİN YÖNETMELİĞİNDE 'EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ' YOK'



Mısırlı; Karabağlar Belediyesi Sosyal Etkinlikler Merkezi (KARBEM) 32 kişilik eğitim kadrosu olduğunu, öğrenci sayısının da 2018-2019 öğretim yılında 322 öğrenciye kurs verildiğini, merkezin yönetmeliğinde de 'Eğitim Koordinatörlüğü' diye bir tanım olmadığını belirterek, 'Pandemi koşulları nedeniyle kapalı olan bir dershaneye koordinatör görevlendirilmesi anlaşılır gibi değil' dedi



'MEVZUAT HİÇE SAYILDI'



Fikret Mısırlı; Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selviyop'un Başkanlık oluruyla norm kadro yönetmeliğinde yer almayan koordinatör unvanı adı altında kadro ihdas edilerek Eğitim Koordinatörlüğü görevine personelin görevlendirdiğini hatırlattı.



Mısırlı; 45 yıllık bir bürokratlık ve 2. dönem belediye başkanlığı yaptığını, söz konusu görevlendirilmeyle mevzuatın hiçe sayıldığını, görevlendirmenin Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğine aykırı bir görevlendirme olduğunu, görevlendirmenin Karabağlar Meclis gündemine gelmediğini hatırlatarak, 'Bu keyfi bir görevlendirme' diye konuştu.



Fikret Mısırlı, Karabağlar Belediyesi'ne bağlı KARBEL A.Ş.'de maaşlı kadrolu çalışanlarından eski CHP İzmir İl Seferihisar Sorumlusu Volkan Gürboğa ve eski İzmir CHP 1. bölge teşkilatından sorumlu Özkan Tice'nin mesai dahilinde işlerinin başında olması gerekli saatlerde birçok kez CHP ilçe teşkilatlarının danışma kurulları ve etkinliklerine katıldıklarını dile getirdi.



Mısırlı; 'Maalesef Karabağlar Belediyesi'nin CHP Gençlik Kolları ve eski ilçe başkanlarının örgütlendiği bir yapıya dönüştü' ifadelerini kullandı.



GAZİEMİR BELEDİYESİ BELEDİYE BAŞKANI EŞİNİ 'ONURSAL KOORDİNATÖR' İLAN ETTİ



Gaziemir Belediyesi Belediye Başkanı Halil Arda, eşi Deniz Arda'yı 'Onursal Koordinatör' ilan etmişti. Kendisi için Gaziemir Belediyesi ismi ve logosu bulunan bir kartvizit bastıran Deniz Arda'nın bu kartvizitte unvan olarak ise 'Onursal Koordinatör - Dış İlişkiler Ofisi'ni kullandığı ortaya çıkmıştı.