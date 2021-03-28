Bakan Soylu'nun acı günü!

Yakın zamanda annesi Servet Soylu'yu toprağa veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ailesi bir kez daha sarsıldı.



ANNESİNDEN SONRA DAYISINI DA KAYBETTİ



Bakan Soylu bu kez dayısı Selami Reis'i kaybetti.



Samsun'da yaşayan Selami Reis'in ölüm haberinin AK Parti camiasında yayılmasının ardından sosyal medyada birçok partili Süleyman Soylu için taziye mesajı paylaşmaya başladı.



Reis'in Samsun'da toprağa verileceği öğrenildi.





