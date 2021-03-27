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EGO Cep’te vatandaş şikâyette!

Son dönemde yolculardan yoğun şikâyet alan EGO Cep’te uygulamasının en son iki yıl önce güncellendiği ortaya çıktı. Hataların yazılımsal olmayan nedenlerden kaynaklandığını belirten EGO ise “Yeni araç takip sistemi test aşamasında. En kısa zamanda sorun giderilecek” açıklaması yaptı.

Güncel / 27 Mart 2021 Cumartesi 12:29
EGO Cep’te vatandaş şikâyette!

Ankara’da özellikle otobüslerin durağa gelecekleri süreyi görüntülemek için kullanılan EGO Cep’te uygulaması, son dönemde toplu taşıma kullanan yolculardan yoğun şikâyet alıyor. Sürelerin tutmadığını belirten vatandaşlar, şikâyetlerini, uygulamayı indirdikleri Google Play ile Apple Store’daki yorumlara yazıyor ve EGO Genel Müdürlüğü’ne sosyal medyadan iletiyor.

İKİ YILDIR GÜNCELLENMEMİŞ

Öte yandan uygulamanın son iki yıldır hiç güncellenmediği ortaya çıktı. Her iki platformda da EGO Cep’te uygulamasının en son 2 yıl önceki sürümünün yer aldığı görülüyor. Bir kullanıcı, sosyal medyadan EGO’ya uygulama ile ilgili olumsuz yorumların yer aldığı ekran görüntülerini ileterek, “Bu kadar insan mağdur olduğu halde, en son 2018 yılında güncellediğiniz uygulama için ne zaman bir çözüm bulmayı düşünüyorsunuz” diye sordu.

EGO: YENİ SİSTEM GELECEK

EGO Genel Müdürlüğü ise yeni çalışma yapıldığını belirterek, “Araç takip sisteminin sinyal kesici ve diğer dış etkenlerden dolayı sinyal kaybetmesi sonucu araçların durağa ne zaman geleceğini gösteren EGO Cep’te ve diğer uygulamalarımızda süre sapmaları oluşmaktadır. Yaşanılan uygulamalardaki hatalar, yazılımsal olmayan nedenlerden kaynaklanmaktadır. Validatörlerimize uygulanacak yeni bir araç takip sistemi üzerinde teknik çalışmalar sonlandırılmış olup test aşamasındadır. En kısa zamanda uygulamalar sistemlerimizde çalıştırılmaya başlatılarak sorun giderilecektir” yanıtını verdi.

9 YIL ÖNCE FAALİYETE GEÇMİŞTİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB) EGO Genel Müdürlüğü tarafından 9 yıl önce başlatılan EGO Cep’te uygulaması, ağırlıklı olarak cep telefonlarından kullanılıyor. Sistemde otobüslerin güzergâhı, durak bilgileri, kaç dakika sonra durağa yanaşacağı, herhangi bir adrese toplu taşıma olanakları ile nasıl ulaşılacağı gibi bilgiler yer alıyor. Ankarakart bakiye sorgulama ve online yükleme imkânı da bulunan uygulama ile ilgili son dönemde sorun yaşayan kullanıcıların şikâyetleri öne çıkıyor.

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