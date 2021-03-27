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Başkan Erdoğan’dan 'Dünya Tiyatrolar Günü' mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Tiyatro, geçmişten bugüne hayata ve insana dair ne varsa sahneye koyarken izleyici ile oyuncuyu aynı çatı altında ortak bir hissiyatta buluşturan etkili sanat dallarından biridir. Trajedi, komedi, dram, opera ya da müzikal gibi farklı tür ve sahne çeşitleriyle kâh güldürerek kâh hüzünlendirerek topluma ayna tutan tiyatro eserleri, dünyanın her yerinde insanların ilgisine mahzar olmaktadır. Tiyatro sanatçılarımızın, çalışanlarımızın ve sanatseverlerimizin Dünya Tiyatro Günü'nü kutluyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

Güncel / 27 Mart 2021 Cumartesi 19:16
Başkan Erdoğan’dan 'Dünya Tiyatrolar Günü' mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erdoğan'ın mesajında, "Tiyatro, geçmişten bugüne hayata ve insana dair ne varsa sahneye koyarken izleyici ile oyuncuyu aynı çatı altında ortak bir hissiyatta buluşturan etkili sanat dallarından biridir. Trajedi, komedi, dram, opera ya da müzikal gibi farklı tür ve sahne çeşitleriyle kâh güldürerek kâh hüzünlendirerek topluma ayna tutan tiyatro eserleri, dünyanın her yerinde insanların ilgisine mahzar olmaktadır. Zengin tiyatro birikimine sahip ülkemizde de her yaş ve her kesimden tiyatroya yoğun bir teveccühün olduğunu görmekten memnuniyet duyuyoruz. Biz de ülkemizde kadim medeniyetimizden ve değerlerimizden beslenen kültür ve sanatın gelişmesi ve yaygınlaşması için bütün alanlarda olduğu gibi tiyatro sektörüne de çok güçlü destekler sağladık. Göreve geldiğimizde 23 olan devlet tiyatrolarındaki sahne sayısını 77'ye yükseltirken, desteklenen özel tiyatro sayısını 59'dan 328'e çıkardık. Sadece 2020-2021 sanat sezonunda özel tiyatrolara sağladığımız destek miktarını bir önceki sezona kıyasla 3,5 kat artırarak dijital tiyatro destekleriyle birlikte 21,5 milyon liraya ulaştırdık. Salgın sürecinde özel tiyatrolara aktardığımız destek ise bugün itibarıyla 36,7 milyon lira oldu. Destek paketlerinin yanı sıra KDV indirimi ve kira stopajının yarıya düşürülmesi gibi somut adımlarla da tiyatrolarımızın yanında olduk. Tiyatro sektörünün şartlarını iyileştirmek, ülkemizin kültür ve sanat dünyasını zenginleştirmek için gayret göstermeye devam edeceğiz. Tiyatro sanatının büyük sorumluluğunu hissederek toplumumuza örnek olmayı kendisine şiar edinen, milli ve manevi değerlerimiz ile kültürümüzü özümseyerek ülkemizin sanat hayatına katkı sağlayan tüm sanatçılarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Tiyatro sanatçılarımızın, çalışanlarımızın ve sanatseverlerimizin Dünya Tiyatro Günü'nü kutluyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum." ifadeleri yer aldı.

Recep Tayyip Erdoğan

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