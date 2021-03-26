Türkiye'den Mısır'a başsağlığı!

Mısır'da iki tren kafa kafaya çarpıştı. İlk belirlemelere göre en az 32 kişi hayatını kaybetti, 60'dan fazla yaralı var.



Konuya ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı, "Mısır’ın Sohac vilayeti Tahta bölgesinde bugün meydana gelen tren kazasında 30’dan fazla kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir." açıklamasında bulundu."



"Dost ve kardeş Mısır halkına başsağlığı diliyoruz"

Açıklamada, kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifa dilenirken, "Dost ve kardeş Mısır halkı ile merhumların aile ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz." denildi.