Pakistan mehterle inledi!

Dost ve kardeş ülke Pakistan'da, Milli Gün kutlamaları gerçekleştirildi.



Türkiye kutlamalara, SoloTürk ve Mehteran Birliği ile katıldı.



Çalınan marşlar ile davetliler coşturulurken, SoloTürk Pakistan semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.



MSB PAYLAŞIMI



Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya üzerinden coşkulu paylaşım anlarına ilişkin görüntüler paylaştı. Paylaşıma şu not düşüldü:



“Dost ve kardeş ülke Pakistan'ın Millî Gün kutlamalarına #SOLOTÜRK ve Mehteran Birliğimiz ile katılım sağladık. İslamabad'daki törenlerde Mehteran Birliğimiz marşlarla davetlileri coştururken SOLOTÜRK de gösteri uçuşu ile gökyüzünü süsledi. Yaşasın Türkiye-Pakistan Kardeşliği.”