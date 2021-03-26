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MHP'nin A takımı belli oldu!

MHP'nin 15 kişilik Başkanlık Divanı'nda Semih Yalçın, Feti Yıldız, Mustafa Kalaycı, İsmail Faruk Aksu, İsmail Özdemir, Mevlüt Karakaya, Kamil Aydın, İzzet Ulvi Yönter, Sadir Durmaz, Pelin Yılık, Yaşar Yıldırım, Filiz Kılıç, İsmet Büyükataman, Tamer Osmanağaoğlu ve Bahadır Bumin Özarslan yer aldı.

Güncel / 26 Mart 2021 Cuma 18:18
MHP'nin A takımı belli oldu!

MHP'den yapılan açıklamada Merkez Yönetim Kurulu'nda yer alan isimler duyuruldu.

Yapılan açıklamada, "Bugün, 13.Olağan Büyük Kurultayımızda seçilmiş Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Denetim Kurulu asil ve yedek üyeleri ilk toplantılarını yapmak üzere bir araya gelmişlerdir" denildi.

Başkanlık Divanı üyelerinin de belirlendiği aktarılan açıklamada, "Parti Tüzüğü'ne uygun olarak, önümüzdeki dönemde Milliyetçi Hareket Partisi'nin yönetimini üstlenecek yeni Başkanlık Divanı üyeleri de belirlenmiştir" bilgisine yer verildi.

Buna göre MHP'nin MYK'si şöyle:

1. Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Sayın Edip Semih Yalçın;

2. Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Sayın Feti Yıldız;

3. Siyasi İşler, Parlamento ve Hükümet İle İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Sayın Mustafa Kalaycı;

4. Ekonomik ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Sayın İsmail Faruk Aksu;

5. Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Sayın İsmail Özdemir;

6. Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Sayın Mevlüt Karakaya;

7. Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Sayın Kamil Aydın;

8. Araştırma-Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Sayın İzzet Ulvi Yönter;

9. Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Sayın Sadir Durmaz;

10. Aile, Kadın ve Yan Kuruluşlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Sayın Pelin Yılık;

11. Mesleki ve Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Sayın Yaşar Yıldırım;

12. Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Sayın Filiz Kılıç;

13. Parti Genel Sekreterliğine Sayın İsmet Büyükataman;

14. İdari, Mali ve Teknik İşlerden Sorumlu, Genel Sekreter Yardımcılığına Sayın Tamer Osmanağaoğlu;

15. Siyasi ve Sosyal İşler İle Protokol İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığına ise Sayın Bahadır Bumin Özarslan.

İsmet BüyükatamanEdip Semih YalçınSadir DurmazMilliyetçi Hareket PartisiMustafa Kalaycı

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