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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yunan Büyükelçi karşısında eğildi!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Yunan Büyükelçi karşısında eğildiği görüntü; muhalefetin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar Emiri karşısında eğildiğine dair yaptığı algı operasyonunu akıllara getirdi.

Siyaset / 26 Mart 2021 Cuma 09:33
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yunan Büyükelçi karşısında eğildi!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis ile gerçekleştirdiği görüşmede eğildiğini gösteren görüntü objektiflere yansıdı.

Akşener, Yunanistan Büyükelçi ile görüştü
Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis, İYİ Parti Genel Merkezi'nde Meral Akşener'e ziyarette bulundu. Yaklaşık 30 dakika süren görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Akşener'in Yunan Büyükelçisi'ni karşılarken objektiflere yansıyan görüntüsü ise dikkat çekti. Yunan konsolos ile Akşener koronavirüs selamlaşması yaparak ellerini göğsüne götürdü. Bu sırada Akşener, Yunan konsolos karşısında eğildi.



Akşener'in bu görüntüsü Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında muhalefetin yaptığı algı operasyonunu akıllara getirdi.

Erdoğan'ın Katar Emiri karşısında eğildiği algısı yaptılar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar ziyareti sırasında çekilen bir görüntüsü üzerinden muhalefet, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin önünde eğildiği algısını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini kapıda karşılayarak içeri davet eden Al Sani'yi elini göğsüne götürerek selamladı. Bir kare üzerinden yalan siyasete başvuran muhalefetin, yayınlanan videonun ardından yaptığı algı çöktü.


Meral AkşenerYunanistan

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