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Alman Bakanın çiğköfte keyfi!

Federal Aile Bakanı Franziska Giffey, Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kreuzberg’i ziyaret etti. Giffey’e SPD’den Kreuzberg 3. seçim bölgesi direk adayı Sevim Aydın, SPD Kreuzberg Teşkilat Başkan Yardımcısı Ahmet İyidirli ve Ercan Yaşaroğlu eşlik etti.

Dünya / 26 Mart 2021 Cuma 19:43
Alman Bakanın çiğköfte keyfi!

Aynı zamanda SPD Berlin Teşkilatı Eş Başkanı olan Franziska Giffey, turuna Türk manavıyla başladı. Ardından çiğ köfte büfesini ziyaret etti. Hayatında ilk kez çiğ köfte yediğini söyleyen Bakan Giffey, tadına bakınca, “Oooo bayağı acıymış” dedi. Bakan Franziska daha sonra ekmek arası balıkçı büfesi işleten Trabzonlu Avni Kazancı’yla sohbet edip şikâyetlerini dinledi.

MISIR ÇARŞISI’NIN ANLAMINI SORDU

Kreuzberg’de özellikle uyuşturucuya karşı başlattığı mücadeleyle tanınan aktivistlerden Ercan Yaşaroğlu Bakan Giffey’e eşlik edip bölgedeki sorunlar hakkında bilgi verdi. Ercan Yaşaroğlu korona salgını kadar uyuşturucunun da büyük sorun olduğunu belirtti. Daha sonra Mısır Çarşısı adlı pide ve lahmacun salonunu ziyaret eden Bakan Giffey, işletme sahibi Celalettin Aktürk’e, Mısır Çarşısı’nın anlamını sordu.



Bakan Giffey’e şikâyetlerini ileten esnaf korona kısıtlamalarının ekonomik olarak kendilerini çok zor durumda bıraktıklarını söyledi. Bakan Giffey zor bir süreçten geçildiğini ve koronavirüsün her kesimi etkilediğini belirterek ancak kurallara uyarak ve aşılamayla sorunun üstesinden gelinebileceğini ifade etti.

Kuaför Muhittin Özmen ise Giffey’den korona salgınıyla mücadele destek istedi.

KİRA ARTIŞINDAN ŞİKÂYET ETTİLER

Bakan Giffey’le konuşma fırsatı yakalayan Kreuzbergliler, bölgedeki kira artışlarından şikâyet etti. Konut sorununa değinen Bakan Giffey, hükümetin yeni sosyal konut yapımına ağrılık vereceğini ve özellikle de korona sonrası ekonomik kalkınma için yatırımlar yapılacağını kaydetti. Bakan sosyal projelerin desteklenmesi gerektiğini ifade ederken sosyal alanda eşitliğin sağlanması için sosyal projelerin destekleneceğinin altını çizdi. Bakan Giffey, ziyaretinin sonunda esnafa teşekkür ederek “Nereden gelirsek gelelim hepimiz Berlinliyiz. Bana gösterdiğiniz misafirperverlikten dolayı teşekkür ederim” diyerek ayrıldı.

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