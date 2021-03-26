USD (Alış - Satış) : 7,99 - 8,00 EURO (Alış - Satış) : 9,42 - 9,43

AİHM'den FETÖ'cüye ret!

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), "Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Maltepe'deki iş dünyası yapılanması" davasında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan İlyas Yaygın'ın başvurusunu kabul edilemez buldu.

Güncel / 26 Mart 2021 Cuma 20:40
AİHM'den FETÖ'cüye ret!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gizli tanık, aralarında Yaygın'ın da bulunduğu çok sayıda kişinin ordu ve emniyet teşkilatına sızma girişiminde bulunduklarını, bu kişilerin FETÖ'nün belirlediği öğrencileri söz konusu kurumlara yerleştirdiğini belirtti.

ByLock kullanıcısı olduğu da belirlenen Yaygın, FETÖ'ye üye olduğu gerekçesiyle tutuklandı.

"FETÖ'nün Maltepe'deki iş dünyası yapılanması" davasında yargılanan Yaygın, örgüt üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yeterli delil bulunmadan ve suç işlediğine dair inandırıcı sebepler olmadan tutuklandığını ileri süren Yaygın, yaşanan süreçte çeşitli hak ihlalleri yapıldığını savunarak AİHM'e başvurdu.

AİHM, "özgürlük ve güvenlik hakkı" kapsamında incelediği başvuruyu, açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez buldu.

GEREKÇEDEN

AİHM'in gerekçesinde, gizli tanığın, "başvuranın örgütün belirlediği öğrencileri ordu ve polis eğitim okullarına yerleştirmek" şeklinde gerçekleşen yasa dışı sızma faaliyetlerine yönelik bilgiler verdiğine işaret edildi.

İfadenin, örgütün yapısı, bu yapının yerel liderleri ve sızma faaliyetlerinde başvuranın seçilmiş bir grup öğrencinin başı olma rolü hakkında ayrıntılı bilgileri de içerdiği aktarılan gerekçede, tanığa ilişkin tüm belge veya kararların, savcılık tarafından saklandığı, başvuranın tutuklanmasına karar veren hakimin de bu dosyaya erişme ve dosyadaki tüm belgeler ışığında tanığın güvenilirliğini doğrulama olanağına sahip olduğu kaydedildi.

Başvurucuya tanığın ifadelerine yönelik itiraz etme fırsatı verildiği belirtilen gerekçede, sulh ceza hakiminin kararında gizli tanık ifadelerinin, şüphelerin en ağır dayanağını oluşturduğu ancak hakimin başvuranın aynı suç kapsamındaki diğer zanlılarla yaptığı telefon görüşmelerine de atıfta bulunduğu bildirildi.

Gizli tanık beyanı ve telefon görüşmelerine dayanılarak gerçekleşen tutuklamanın yeterli olgusal unsurlara dayandığı vurgulanan gerekçede, elde edilenlerin başvuranın suç işlemiş olabileceğine iknayı sağlayacak bilgiler olduğuna dikkati çekildi.

Gerekçede, makul şüphelerin tutukluluk sürecinde de sürdüğü ifade edildi.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

22-28 Mart Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement