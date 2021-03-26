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AB'den provokatif Akdeniz kararı!

AB, Akdeniz'de Libya'ya yönelik silah ambargosunu denetlemek için hayata geçirdiği tartışmalı İrini Operasyonu'nun yetki süresini 31 Mart 2023'e kadar uzattı.

Güncel / 26 Mart 2021 Cuma 22:57
AB'den provokatif Akdeniz kararı!

Avrupa Birliği (AB) Konseyinden yapılan açıklamada, uzatma kararının operasyonla ilgili stratejik değerlendirme sonrasında alındığı bildirildi.

Bu çerçevede ayrıca Libya'ya yönelik silah ambargosunun yürütülmesi sırasında operasyonca ele geçirilen malzemelerin imhasında uygulanacak düzenlemelerin de daha kesin şekilde tanımlandığı kaydedildi.

İrini Operasyonu, Libya konulu Berlin Konferansı sonrasında 31 Mart 2020'de başlatılmıştı. Operasyon, BM'nin Libya'ya yönelik silah ambargosunun denetlenmesi için Avrupa Birliği (AB) tarafından Akdeniz'de başlatılan tartışmalı bir herakat olma özelliği taşıyor.

İRİNİ OPERASYONU, TARAFLI VE YASA DIŞI BİR OPERASYON

2292 No'lu BMGK kararında meşru hükümet olarak yer alan Milli Mutabakat Hükümeti ile istişare ve izin zorunlu kılınmış olmasına rağmen başlatılan İrini Operasyonu, taraflı ve yasa dışı bir operasyon olarak tepki çekiyor.

Bazı Avrupa ülkeleri, AB fonlarından yararlanabilmek için operasyona ses çıkarmazken daha cesur davranan bazı ülkeler ise tepkilerini koyarak operasyondan çekiliyor.

TÜRK GEMİSİNE BASKIN DÜZENLENMİŞTİ

İrini operasyonu kapsamında Aralık ayında Türk bandıralı "Roseline-A" gemisine baskın yapılmış ve Türkiye ve AB arasında krize sebep olmuştu.

AB'nin 1 Nisan’da başlattığı İrini operasyonunun, Akdeniz'de Libya açıklarını görev alanı olarak belirlemesi, buna karşın ülkenin doğusundaki Halife Hafter'e bağlı milislerin kontrolündeki Libya-Mısır sınırını ve hava yolunu denetlememesi çelişki olarak ortaya çıkıyor.

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