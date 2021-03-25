Güney Kıbrıs'ta alçak provokasyon!

Güney Kıbrıs'ta geçtiğimiz yıl birçok camiye provokasyon saldırıları düzenlenmiş, Limasol'da bulunan Köprülü Camisi'nin avlusuna molotofkokteyli atılıp, duvarlarına İslam ve göçmen karşıtı yazıların yazılmıştı.



Söz konusu saldırının ardından Larnaka'da yer alan Tuzlu Camii'nin duvarına Bizans bayrağı asılmıştı.







CAMİ DUVARINA YUNAN BAYRAĞI!



Ülkede camilere yönelik ırkçı saldırılara bir yenisi daha eklendi.



Limasol kentinde yer alan bir caminin duvarına Yunanistan bayrağı çizildi.



Rum siyasetçi Eleni Theocharous, 'Bunu yapanlar Rum olamaz' diyerek zanlılara tepki gösterdi.