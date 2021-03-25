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FETÖ'cü Şükür'ün babası hakkında karar!

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) firarisi olan ve Amerika’da yaşayan Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür’e mahkeme tarafından verilen hapis cezasıyla ilgili gerekçeli karar açıklandı.

Güncel / 25 Mart 2021 Perşembe 20:57
FETÖ'cü Şükür'ün babası hakkında karar!

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında eski milli futbolcu ve milletvekili Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür hakkında ' Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) yardım' iddiasıyla Sakarya 4. Ağır ceza Mahkemesi tarafından 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Verilen bu kadar sonrasında mahkeme gerekçeli kararını açıkladı. ilgili gerekçeli karar açıklandı. Toplam 12 sayfalık kararda esasa ilişkin mütalaa, sanık ve avukatlarının savunmaları, mahkemeye gelen rapor ve evraklar ile tanık beyanlarına da yer verildi.

Mahkeme tarafından hazırlanan gerekçeli kararda sanık Selmet Şükür'ün Sakarya'daki evinde polis tarafından yapılan aramada FETÖ örgütü elebaşı Fetullah Gülen'e ait 2 kitabın ele geçirilmesi, örgüt mensubu olan kişilerle yakınlığı, örgüt üyeliğinden işlem yapılan bazı kişilerle yurt dışına giriş ve çıkışının aynı tarihte yapmasının tek başına 'silahlı terör örgütü üyeliği ya da örgüte yardım' suçları için yeterli delil niteliğinde olmadığına dikkat çekildi. Ancak sanık Selmet Şükür'ün örgütle iltisaklı olduğunun da anlaşıldığı belirtildi.

Kararda, FETÖ ile irtibatı nedeniyle Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan bir özel etüt merkezinin faaliyetini yürüttüğü yerin sahibinin firari Hakan Şükür olduğuna dikkat çeken gerekçeli kararda yine 17-25 Aralık öncesi kapatılan dershanelerle ilgili örgütün maddi gelir temini için yapılan girişimlerde Hakan Şükür'e ait yerin özel bir etüt merkezine verildiği, sanık Selmet Şükür'ün bu şirketle doğrudan bir irtibatının bulunmadığı, Hakan Şükür ile baba-oğul gibi işlerini takip ettiği ve bununda mahkemedeki savunmasına yansıdığı anımsatıldı.

Gerekçeli mahkeme kararında Selmet Şükür'ün kira bedellerini tahsil edilip edilmediğini bilmediğini belirtilirken, 'Hakan Şükür'ün 17-25 Aralık olaylarından sonra KHK ile kapatılan örgütle iltisaklı bir özel etüt merkezini işleten bir şirkete gayrimenkulü kiralayarak yer ve imkan sağladığı, sanığın da senetlerin alacaklısıymış gibi gösterildiği, senetlerin alacaklı gözüken sanıktan değil de aksine borçlu şirkette ele geçtiği, bu yapılanın ticari hayat kurallarına ve hayatın olağan akışına aykırı olduğu anlaşılmıştır.' sözlerine ye verildi.

Sakarya'da bulunan özel etüt binasıyla ilgili gerekçeli kararda, örgüt üyesi olan Hakan Şükür'ün eylem ve fiiline iştirak ettiğine dikkat çekilerek, 'Sanığın bu yaptıkları ticari iş olarak değerlendirilemeyeceği, nitekim ortada bir ticari işin de olmadığı, olayın baba-oğul ilişkisinin ötesinde FETÖ'ye iltisaklı özel etüt merkezine yer ve imkan sağlayarak örgüte yardım filli niteliğinde olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca sanığın HTS kayıtlarından örgüt üyeleriyle 17-25 Aralık'tan sonra telefon irtibatının olduğu, hapis cezası almış bir sanığın KHK ile el konulan şirketiyle 2015'in son aylarında para trafiğinin olduğu'na da dikkat çekildi.

Hakan ŞükürMilletvekili

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