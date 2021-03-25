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CHP'li Özel'den HDP sorusuna kaçamak cevap!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Ardahan'da kendisine yöneltilen "HDP ile ittifak" sorusuna, "CHP, herhangi bir ittifaka mecbur bir parti değil. Türkiye'nin geleceği için bir Türkiye ittifakına gerek var." diyerek yanıt verdi.

Güncel / 25 Mart 2021 Perşembe 00:48
CHP'li Özel'den HDP sorusuna kaçamak cevap!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile birlikte partisinin Ardahan İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

HDP İTTİFAKIN NERESİNDE?

Burada partililerle sohbet eden Özel'e HDP'li olduğunu söyleyen bir kişi, "HDP ittifakın neresinde?" sorusunu yöneltti.

Özel, "İttifaklar seçim zamanında yapılan işler. Biz geçen seçimde millet ittifakının içinde yer aldık, hepsi malum. Türkiye'nin geleceği için bir Türkiye ittifakına gerek var." diyerek yanıt verdi.

HERHANGİ BİR İTTİFAKA MECBURİ DEĞİLİZ!

CHP'nin herhangi bir ittifaka mecbur ve mahkum olmadığını belirten Özel, "Geçtiğimiz seçimlerde böyle bir ihtiyaçtan bir partinin siyaset dışında bırakılması ihtiyacından yola çıkılarak bir ittifak kurulmuştur. Gelecek seçimlerle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi oy oranı ortada. Bahsettiğiniz sizin siyasi partinizin baraj ile ilgili, bir de barajın düştüğü noktada bir başka durum var. Bunların tamamı siyasi partilerin kendilerinin yapacağı değerlendirmeler. Benim burada olmayan bir başka siyasi partinin tutumu ile ilgili bir şey söylemem de mümkün olmaz" diye konuştu.

Özgür ÖzelMilletvekiliCumhuriyet Halk Partisi

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