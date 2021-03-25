Biden Afganistan kararının açıkladı!

ABD Başkanı Joe Biden, 1 Mayıs’a kadar Afganistan’dan çekilmelerinin çok zor olduğunu ancak ülkede uzun süre kalma niyetlerinin olmadığını açıkladı. ABD Başkanı Joe Biden, 2024 başkanlık seçimleri için yeniden yarışa girmeyi planladığını açıkladı.