Biden Afganistan kararının açıkladı!

ABD Başkanı Joe Biden, 1 Mayıs’a kadar Afganistan’dan çekilmelerinin çok zor olduğunu ancak ülkede uzun süre kalma niyetlerinin olmadığını açıkladı. ABD Başkanı Joe Biden, 2024 başkanlık seçimleri için yeniden yarışa girmeyi planladığını açıkladı.
ABD Başkanı Joe Biden, 2024 başkanlık seçimleri için yeniden yarışa girmeyi planladığını açıkladı.
ABD AFGANİSTAN'DAN ÇEKİLECEK Mİ?
Biden, 1 Mayıs'a kadar Afganistan'dan çekilmelerinin çok zor olduğunu ancak ülkede uzun süre kalma niyetlerinin olmadığını açıkladı.