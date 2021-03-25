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Azerbaycan, yeni doğalgaz rezervi buldu!

Hazar Denizi'nin Azerbaycan'a ait kısmındaki 'Şafak-Asiman' yatağında ilk defa doğalgaz rezervi bulundu.

Güncel / 25 Mart 2021 Perşembe 00:01
Azerbaycan, yeni doğalgaz rezervi buldu!

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) tarafından yapılan açıklamada, Hazar Denizi’nin Azerbaycan kesiminde yer alan “Şafak-Asiman” yatağında 7 bin 189 metre derinlikte kapsamlı bir keşif çalışması yapıldığı ve ilk doğalgaz ile kondensat rezervlerinin tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, sahanın rezervlerinin tam olarak belirlenmesi için ilave değerlendirme kazısının yapılacağı aktarıldı.

BİN 100 METREKARELİK ALANDA BULUNDU

Başkent Bakü’nün 125 km güney-doğusunda yer alan “Şafak-Asiman” yatağı bin 100 metrekarelik bir alanı kapsıyor. Deniz derinliği 650-800 metre arasında değişen “Şafak-Asiman” yatağındaki arama çalışmaları SOCAR ve BP’nin ortak projesi kapsamında gerçekleştirildi.

7 Ekim 2010 tarihinde SOCAR ve BP, "Hazar Denizi’nin Azerbaycan bölümünde Şafagik-Asiman yatağında arama, geliştirme ve üretim paylaşımı" konusunda bir anlaşma imzalamıştı.

CUMHURBAŞKANI ALİYEV, BP VE SOCAR’I TEBRİK ETTİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yaptığı açıklamada, BP ve SOCAR’ı “Şafak-Asiman” yatağında ilk doğal gaz rezervi bulanması dolayısıyla tebrik etti. Yeni rezervin keşfedilmesinin Azerbaycan’ın enerji güvenliğine katkı sağlayacağını belirten Cumhurbaşkanı Aliyev, keşfedilen rezervi Güney Gaz Koridoru ve son halkası olan TAP boru hattı için de ek bir kaynak olabileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Aliyev, ”Azerbaycan halkını, Azerbaycan petrol çalışanlarını, BP ve SOCAR’ı bu başarıdan dolayı kutluyorum” dedi.

AzerbaycanPetrol

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