Antalya'da üstsüz İstanbul Sözleşmesi eylemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınan kararla; Türkiye, uzun zamandır tartışmalara neden olan İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi.



Karar, birçok kesim tarafından memnuniyetle karşılanırken muhalefet partileri konuyu meydanlara taşımaya başladı.



CHP'DEN ÜSTSÜZ EYLEM



Bu kapsamda CHP tarafından Antalya'da bir eylem organize edildi.



CHP milletvekilleri ve İyi Parti'nin üst düzey yöneticilerinin de yer aldığı İstanbul Sözleşmesi eyleminde basın açıklaması yapılırken bir partili üstünü çıkardı ve objektiflere poz verdi.



Üstsüz eylemi yapan kişinin trans olduğu öğrenildi.