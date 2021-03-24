Terörden temizlenen Cudi Dağı'nda ezan

Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde terörle mücadelesine devam ediyor.



Mehmetçik'in başarılı operasyonlarıyla oluşan huzur ve güven ortamına bir zamanlar teröristlerin cirit attığı Cudi Dağı'nın etekleri de eklendi.



CUDİ'DE EZAN SESİ

Kahraman Türk askerinin terörden temizlediği Cudi Dağı'ndan artık ezan sesi yükseliyor. Haber Global televizyonu ekipleri, Cudi'ye giderek bu tarihi ana şahit oldu.