Neredesin Mansur Yavaş? Yine sınıfta kaldı!

Her kar yağışı Ankara'yı felç etmeye devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi yaşananlardan bir türlü ders almıyor.



Başkent'te gün boyu yağan kar, trafiği adeta felç etti. Gerekli önlemleri yine almayan ya da almakta geç kalan Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi yine sınıfta kaldı.



Vatandaşlar trafiğin adeta felç olduğu görüntüleri sosyal medyadan paylaşarak Yavaş'a büyük tepki gösterdi.







