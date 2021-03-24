USD (Alış - Satış) : 7,97 - 7,98 EURO (Alış - Satış) : 9,43 - 9,44

İmamoğlu çevreci bisikletleri garaja çekti!

İstanbul'da yaklaşık 4 yıldır hizmet veren kiralık bisiklet projesi İSBİKE bir skandalla gündemde. 2020 yılında ihaleyi üstlenen Kron Bisiklet firmasının şartları karşılamadığı ve bisikletlerin büyük bir bölümünün garajlara çekildiği ortaya çıktı. İBB yönetiminin ise 10 milyon liralık projedeki ihmallere karşı herhangi bir yaptırımda bulunmadığı öğrenildi.

Güncel / 24 Mart 2021 Çarşamba 23:44
İmamoğlu çevreci bisikletleri garaja çekti!

Bir yılı aşkın süredir tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, halen daha tam anlamıyla kontrol altına alınamadı. Pandemi döneminde kısa mesafeler için toplu taşıma tercih etmek istemeyen vatandaşlar, bireysel ulaşım araçlarına yoğun talep gösteriyor.

Özellikle İstanbul'da artan vakalar, toplu taşıma araçlarında büyük tedirginlik oluştururken; İstanbullular kısa mesafeler için bireysel ulaşım araçlarını tercih ediyor. Martı, HOP, Tazı ve MOBI gibi kiralık ulaşım araçlarına alternatif olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSBİKE göze çarpıyor. Geçtiğimiz yıllarda özellikle sahil kesimlerinde oldukça sık tercih edilen İSBİKE'ın son aylarda sahadan çekilmesi dikkati çekti. Vatandaşlar bisiklet kiralanma noktalarının boş olmasından ve uzun bir süredir hizmet vermediğinden şikayetçi.

İHALEDEN SONRA BAKIMLAR DURDU

İstanbul'da yaşayan ve İBB'nin hizmetlerinden olan İSBİKE'dan faydalanmak isteyen vatandaşlar, yüklenici firmanın ihale şartlarını yerine getirmemesi nedeniyle bu olanaktan faydalanamıyor. Üstlenici firma, belediyeden ihaleyi aldıktan sonra hem bisikletlerin bakımını yapamadı hem de kurulu sistemi yürütmekte zorlandı. Yaşanan bu olumsuzlukların ardından yaklaşık 10 milyon TL'lik yatırım garaja çekildi. İhale başlangıcında 1500 olan bisiklet sayısının artırılması beklenirken, aksi olarak sayının azaldığı ve bisikletlerin büyük bir kısmının garajlarda tutulduğu görüldü.

İBB YAPTIRIM UYGULAMIYOR

İhale şartlarına göre sahada hizmet veriyor olması gereken bisikletler, firmanın gereken yükümlülüğü yerine getirmemesi nedeniyle çalışmıyor. Şartnameye göre ihaleyi alan firmaya ceza kesilmesi gerekirken, yönetim tarafından herhangi bir cezai yaptırım uygulanmadığı öğrenildi.

2020 yılında Kron Bisiklet firmasının üstlendiği projenin ilk gününden itibaren gelişim göstermediği ve geçtiğimiz aylarda bisikletleri sahadan çekmeye başladığı ortaya çıktı. Garajlarda olduğu tespit edilen bisikletlerin teknik servise de alınmadığı ve atıl kaldığı öğrenildi.

Turkuaz mavisi gövdesi ve beyaz çamurluklarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından işlettirilen İsbike akıllı bisiklet paylaşım sistemi İstanbul halkını bisikletle buluşturuyordu. Yıllık 500 bini aşan kullanım sayısının yanı sıra 140'ı aşan durakta hizmet veriyordu.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

22-28 Mart Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement