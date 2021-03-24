İmamoğlu çevreci bisikletleri garaja çekti!

Bir yılı aşkın süredir tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, halen daha tam anlamıyla kontrol altına alınamadı. Pandemi döneminde kısa mesafeler için toplu taşıma tercih etmek istemeyen vatandaşlar, bireysel ulaşım araçlarına yoğun talep gösteriyor.



Özellikle İstanbul'da artan vakalar, toplu taşıma araçlarında büyük tedirginlik oluştururken; İstanbullular kısa mesafeler için bireysel ulaşım araçlarını tercih ediyor. Martı, HOP, Tazı ve MOBI gibi kiralık ulaşım araçlarına alternatif olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSBİKE göze çarpıyor. Geçtiğimiz yıllarda özellikle sahil kesimlerinde oldukça sık tercih edilen İSBİKE'ın son aylarda sahadan çekilmesi dikkati çekti. Vatandaşlar bisiklet kiralanma noktalarının boş olmasından ve uzun bir süredir hizmet vermediğinden şikayetçi.



İHALEDEN SONRA BAKIMLAR DURDU



İstanbul'da yaşayan ve İBB'nin hizmetlerinden olan İSBİKE'dan faydalanmak isteyen vatandaşlar, yüklenici firmanın ihale şartlarını yerine getirmemesi nedeniyle bu olanaktan faydalanamıyor. Üstlenici firma, belediyeden ihaleyi aldıktan sonra hem bisikletlerin bakımını yapamadı hem de kurulu sistemi yürütmekte zorlandı. Yaşanan bu olumsuzlukların ardından yaklaşık 10 milyon TL'lik yatırım garaja çekildi. İhale başlangıcında 1500 olan bisiklet sayısının artırılması beklenirken, aksi olarak sayının azaldığı ve bisikletlerin büyük bir kısmının garajlarda tutulduğu görüldü.



İBB YAPTIRIM UYGULAMIYOR



İhale şartlarına göre sahada hizmet veriyor olması gereken bisikletler, firmanın gereken yükümlülüğü yerine getirmemesi nedeniyle çalışmıyor. Şartnameye göre ihaleyi alan firmaya ceza kesilmesi gerekirken, yönetim tarafından herhangi bir cezai yaptırım uygulanmadığı öğrenildi.



2020 yılında Kron Bisiklet firmasının üstlendiği projenin ilk gününden itibaren gelişim göstermediği ve geçtiğimiz aylarda bisikletleri sahadan çekmeye başladığı ortaya çıktı. Garajlarda olduğu tespit edilen bisikletlerin teknik servise de alınmadığı ve atıl kaldığı öğrenildi.



Turkuaz mavisi gövdesi ve beyaz çamurluklarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından işlettirilen İsbike akıllı bisiklet paylaşım sistemi İstanbul halkını bisikletle buluşturuyordu. Yıllık 500 bini aşan kullanım sayısının yanı sıra 140'ı aşan durakta hizmet veriyordu.