Dijitaj para reformunda tarih belli oldu!

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ekonomi Reformlarımızın takvimini tamamladık. Bakanlığımızın internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Hayırlı olsun" dedi.



Eylem planı Kamu Maliyesi, Fiyat İstikrarı, Finansal Sektör, Cari Açık, İstihdam, Kurumsal Yönetişim, Yatırımların Teşvik Edilmesi, İç Ticaretin Kolaylaştırılması, Rekabet, Piyasa Gözetimi ve Denetimi olmak üzere 10 başlıkta ana eylemlerden oluştu. Paketteki tüm eylemler 2023 yılının mart ayına kadar tamamlanacak.



İLAVE İSTİHDAMA TEŞVİK HAZİRAN'DA



İlave istihdama teşvik düzenlemesi 30 Haziran 2021 tarihine kadar yaşama geçecek. Reform paketine göre küçük ölçekli firmalardan likidite sıkıntısı çekenlere yönelik istihdama kattıkları her bir ilave kişi için Kredi Garanti Fonu kefaletiyle 100 bin liralık krediye erişim sağlanacak. Kredinin maksimum limiti ilave 5 istihdam için 500 bin lira olacak.



TAŞITTA TASARRUF YAZIN BAŞLIYOR



Reform paketinde yer alan kamuda taşıt alımı ve kiralanması, temsil ve ağırlama gibi harcama alanlarına katı sınırlamalar getirilmesine ilişkin düzenleme 30 Haziran tarihine kadar çıkarılacak. Bunun için idari karar alınacak. Sosyal yardımların etkin bir biçimde dağıtılması için, sosyal yardım verilerinin tamamının (belediyelerce verilenler de dahil olmak üzere) Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemine entegre edilmesi düzenlemesi için yasa çıkarılacak.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sorumlu olduğu söz konusu düzenleme 30 Haziran 2022 tarihine kadar yapılacak. Yerel yönetimlerin borç stokunun artmasını önleyecek ve borç sürdürülebilirliğini sağlayacak düzenlemeler ise yıl sonuna kadar hayata geçirilecek.



KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ YASASI



Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın sorumluluğunda Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) uygulamalarında etkinliği, esnekliği ve bütünlüğü sağlayacak KÖİ Çerçeve kanunu teklif çalışmaları 31 Aralık 2022'e kadar tamamlanacak. KİT'lerde 30 Haziran 2022'e kadar reform yapılacak. İşlenmemiş gıda fiyatlarında aracılık maliyetlerini de düşürecek olan Hal Yasası Teklifi bu yılın sonuna kadar TBMM'ye sunulacak. Yönetilen ve yönlendirilen fiyatların hedef enflasyona göre belirlenmesiyle enflasyon ataleti azaltılacak. Zorunlu durumlar için yasa çıkarılacak ya da idari karar alınacak. Çalışmalar bu yılın sonuna kadar tamamlanacak.



DİJİTAL PARA YASASI 31 ARALIK'TA



Merkez Bankası dijital paranın ekonomik, teknolojik ve hukuki alt yapısını 31 Aralık 2021 tarihine kadar oluşturacak. Merkez Bankası'nın sorumlu olduğu bu eylem için yasa çıkarılacak. BDDK finansal tüketicinin korunması, piyasa bütünlüğü ve rekabetin güçlendirilmesine yönelik gözetim mekanizmasını bu yılın haziran ayı sonuna kadar oluşturacak.



18 YAŞ ALTINDAKİLERE BES HAZİRAN SONUNA



Şirketlerin sermaye yapısını güçlendirici ve öz kaynakla finansmanı teşvik edici düzenlemeler bu yılın sonuna kadar yapılacak. 18 yaşından küçüklerin bireysel emeklilik sistemine dahil edilmesini sağlayacak düzenlemeler 30 Haziran 2021 tarihine kadar yapılacak. Yine bu yıl haziran sonuna kadar BES dışında özel emeklilik hizmeti veren kuruluşlar (sandık, vakıf vb.) nezdindeki birikimlerin, cazip imkanlarla 2023 yıl sonuna kadar BES'e aktarımına imkan sağlanacak. Bireysel Emeklilik Sistemi ile sağlık, hayat, eğitim sigortası gibi özel güvencelerin cazip olanaklarla bütünleşik bir güvence paketi şeklinde sunulmasına ilişkin 30 Eylül 2021 tarihine kadar yasa çıkarılacak.



ERKEN UYARI SİSTEMİ EYLÜL'E KADAR TAMAM



Merkez Bankası'nca Eylül ayına kadar gıda fiyatlarındaki dalgalanmaları önlenmesi ave enflasyona etkisinin azaltılması amacıyla Erken Uyarı Sistemi kurulacak.