Biontech aşıları Türkiye'de!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türk bilim insanları ve Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in kurucuları olduğu Biontech şirketinin ürettiği koronavirüs aşılarının ülkemize ulaştığını açıkladı.



1,4 MİLYON KULLANIMA HAZIR AŞI



Koca açıklamasında, 1.4 milyon doz kullanıma hazır aşının Türkiye'ye ulaştığını belirtti.



SIRASI GELEN VATANDAŞLARA UYGULANACAK



Koca önümüzdeki hafta sırası gelen vatandaşlarımıza uygulanacağını bildirdi.



Koca'nın açıklamaları şu şekilde:



Biontech aşısı geçen hafta 5.800 doz test edilmek üzere ülkemize ulaştı. Dün ise yaklaşık 750 bin doz aşı teslim aldık. Testler ve klinik araştırma dışında ilk kez Biontech aşısı geldi. Güvenlik testleri yapılıyor ve önümüzdeki hafta sırası gelen vatandaşlarımıza uygulanacak.



İLK DEFA KULLANILACAK



Bugün ayrıca 700 bin dozdan fazla Biontech aşısı daha ülkemize ulaştı. Böylece yaklaşık 1.4 milyon doz kullanıma hazır aşı ulaşmış oldu. Bu aşı ülkemizde ilk defa kullanılacak. Aşı ,saklama koşulları uygun olan her merkezimizde uygulanacak.



KAÇ KİŞİ AŞILANDI



Ülkemizde 24 Mart itibariyle 14.130.966 kişi aşılandı.

