Başkan Erdoğan duyurdu!

AK Parti'nin 7'nci Olağan Büyük Kongresi, 'Türkiye için güven ve istikrar' sloganı ile başladı. Başkan Erdoğan kongre salonunun önünde hitap etti. Erdoğan, "75 kişilik bir MKYK ile yola devam edeceğiz. Yedek diye bir ifade var o da 35 kişi, onlar da aynen 35 kişiyle beraber çalışacaklar asıl üyeler gibi." dedi. Başkan Erdoğan, "Şu ana kadar kurulduğumuzdan bu yana son olarak üye kayıtlarını istediğimde, üye kayıt sayımız 13 milyon 500 bine ulaştı.' Dünyada böyle bir siyasi parti yok ve hamdolsun 1 milyonu aşkın genç üyesiyle yaklaşık 5 milyonu aşkın kadın üyesiyle ve bunun dışında ana kademe üyesiyle dünyada bir başkası yok." açıklamasında bulundu.