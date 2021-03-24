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Başkan Erdoğan'dan teşekkür konuşması!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7.Olağan Kongresi'nde teşekkür konuşması yaptı.

Güncel / 24 Mart 2021 Çarşamba 15:55
Başkan Erdoğan'dan teşekkür konuşması!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7.Olağan Kongresi'nde yeniden genel başkan seçildi. Erdoğan, Genel Merkez'den salona tekrar gelerek teşekkür konuşması yaptı. Erdoğan, konuşmasında MKYK, MDK, Demokrasi Hakem Kurulu, Seçim Etik Kurulu'na seçilen partililere başarı diledi. Erdoğan, konuşmasında Cumhur İttifakı, güçlü Türkiye ve 2023 vurgusu yaptı.

"2023 CUMHUR İTTİFAKI'NIN ZAFER YILI OLACAK"

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

MKYK, Merkez Disiplin Kurulu'na, Demokrasi Hakem Kurulu'na asil ve yedek seçilen tüm arkadaşlarımızı cani gönülden tebrik ediyorum. AK Parti olarak yeni heyecanla 2023 hedeflerimiz doğrultusunda çalışmayı sürdüreceğiz. 2023 Cumhur İttifakı'nın yeni bir zafer yılı olacaktır.

"CUMHUR İTTİFAKI MASA BAŞI İTTİFAK DEĞİL, GÖNÜL MUTABAKATIDIR"

Şunu unutmayalım; Cumhur İttifakı bir masa başı ittifak değil gönül mutabakatıdır. Dolayısıyla bir yerlere çekip çevirmeye çalışanlar boşuna uğraşıyorlar.

"ZİLLET İTTİFAKI İÇERİSİNDE OLANLAR YOLLARINA DEVAM ETSİNLER"

Zillet ittifakı içerisinde olanlar yollarına devam etsinler. Ama Cumhur İttifakı'nın onların tanımına girecek hiçbir yanı yoktur. Son 19 yıldır kesintisiz yürüttüğümüz ülkemize ve milletimize hizmet yolculuğumuzu bundan sonra daha kararlı şekilde Cumhur İttifakı olarak devam ettireceğiz.

"KİMSEYİ ÖTEKİLEŞTİRMEDEN, DIŞLAMADAN EFENDİ DEĞİL, HİZMETKAR OLMAYA GELDİĞİMİZİ TEKRAR ORTAYA KOYACAĞIZ"

Hiç kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden, hiçbir sebeple kimseyi ayırmadan, ayrıştırmadan 84 milyonun birlik ve beraberliği için bu millete efendi olmaya değil hizmetkâr olmaya geldiğimizi tekrar ortaya koyacağız.

Bugüne kadar ekonomiden demokrasiye, eğitimden sağlığa, ulaşımdan tarıma, ticaretten turizme kadar her alanda hayata geçirdiğimiz icraatlarla ülkemizi şaha kaldırdık. Cumhuriyet tarihimizin en büyük reformlarını maruz kaldığımız sayısız saldırıya rağmen iktidarlarımız dönemine sığdırmaya başardık. Milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirdik ve asla bunları unutanlar olmadık. Kavline sadık, ahdine bağlı bir kadro olarak yeni bir sivil bir anayasa başta olmak üzere milletimize olan vaadlerimizi gerçekleştirmekte kararlıyız.

"MESULİYETİMİZ AĞIRDIR"

Bu süreçte en büyük güven kaynağımız, duasını ve desteğini bizden esirgemeyen aziz milletimizdir. Allah'ın inayeti, mazlum ve mağdurların duası yanımızda olduğu müddetçe aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Yolumuz uzun, görevimiz zor, mesuliyetimiz ağırdır. Sözlerimi şu güzel dua ile hitama erdirmek istiyorum.

"RABBİM HAYIRLA SONUÇLANDIR"

Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma. Rabbim hayırla sonuçlandır. Mevlâm yâr ve yardımcımız olsun diyor, şahsıma gösterdiğiniz teveccühüm için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizlerden şehirlerinize döndüğünüzde tüm kardeşlerimize selamlarımızı iletmenizi istiyorum. Sağolun, varolun."

Ak PartiRecep Tayyip Erdoğan

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