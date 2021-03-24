Aleyna Çakır cinayetinde yeni rapor talebi!

Başvuruda, şüpheli Ümitcan Uygun ile Çakır'ın sık kullandığı Instagram ve Tik Tok benzeri uygulama verilerinin hazırlanan, 'Mobil Cihaz İmaj Alma ve İnceleme Raporu'nda yer almadığı belirtilerek, 'fiziksel' yerine 'mantıksal' imaj alma metodunun uygulanması nedeniyle geçmişe yönelik mevcut ya da silinmiş bir çok verinin rapora yansıtılamadığı belirtildi.



Dilekçede, Ceza Muhakemeleri Kanunu'na (CMK) uygun bir şekilde, olayla ilgili maddi hakikati ortaya çıkarmak için tüm verileri içerecek bir adli imaj alma uygulaması yapılması gerektiği vurgulandı.



Dilekçede olayın şüphelisi olarak gösterilen arkadaşı olduğunu söylediği Uygun'un Çakır'ı öldürdüğünü iddia eden E. Ç.'nin de bilgisine başvurulması, olay yerinde yeni bir keşif yapılması da talep edildi