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AK Parti MYK belli oldu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan yeni MKYK, Merkez Yürütme Kurulu'nu seçti.

Güncel / 24 Mart 2021 Çarşamba 18:58
AK Parti MYK belli oldu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), yeni Merkez Yürütme Kurulu'nu seçti. İşte o isimler ve görevleri...

İşte AK Parti'nin yeni Merkez Yürütme Kurulu:

1. Recep Tayyip Erdoğan – Genel Başkan
2. Binali Yıldırım – Genel Başkanvekili
3. Numan Kurtulmuş- Genel Başkanvekili
4. Hayati Yazıcı – Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı
5. Erkan Kandemir – Teşkilat Başkanı
6. Ali İhsan Yavuz – Seçim İşleri Başkanı
7. Hamza Dağ – Tanıtım ve Medya Başkanı
8. Efkan Ala – Dış İlişkiler Başkanı
9. Jülide Sarıeroğlu – Sosyal Politikalar
10. Özlem Zengin – Halkla İlişkiler ve Sivil Toplum Başkanı
11. Mehmet Özhaseki - Yerel Yönetimler Başkanı
12. Nurettin Canikli – Ekonomi İşleri Başkanı
13. Vedat Demiröz – Mali ve İdari İşler Başkanı
14. Mustafa Şen – Ar-Ge ve Eğitim Başkanı
15. Leyla Şahin Usta – İnsan Hakları Başkanı
16. Ömer İleri - Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı
17. Çiğdem Karaaslan – Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı
18. Fatih Şahin – Genel Sekreter
19. Ömer Çelik – Parti Sözcüsü
20. M. Naci Bostancı – TBMM Grup Başkanı
21. Mahir Ünal – TBMM Grup Başkanvekili
22. Mustafa Elitaş – TBMM Grup Başkanvekili
23. Bülent Turan - TBMM Grup Başkanvekili
24. M. Emin Akbaşoğlu - TBMM Grup Başkanvekili
25. Cahit Özkan – TBMM Grup Başkanvekili
26. Ayşe Keşir – Kadın Kolları Başkanı
27. Eyüp Kadir İnan –Gençlik Kolları Başkanı

Binali YıldırımNurettin CanikliAli İhsan YavuzMehmet ÖzhasekiRecep Tayyip Erdoğan

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