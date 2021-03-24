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Ak Parti'de büyük gün!

AK Parti’de büyük gün. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 manifesyosunu, yeni kadrolarını, A takımındaki kan değişikliğini açıklayacağı ve seçim startını vereceği AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi bugün gerçekleşiyor. Ankara Spor Salonu’nda tüm hazırlıkların tamamlandığı kongreyle ilgili Genel Başkan Yardımcılarından önemli son dakika açıklamaları geldi. İşte AK Parti kongresi ve Başkan Erdoğan’ın açıklamalarına dair tüm gelişmeler

Güncel / 24 Mart 2021 Çarşamba 10:05
Ak Parti'de büyük gün!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çok önemli açıklamalar yapacağı kongre ve 2023 manifestosuyla ilgili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı iki isimden çok önemli açıklamalar geldi. Erkan Kandemir ve Mahir Ünal Ankara Spor Salonu'nda bugün yapılacak AK Parti 7. Olağan Büyük Kongre hazırlıklarına ilişkin kameraların karşısına geçti.

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nin çok titiz, uzun süreli bir maratonun önemli bir tanesi olduğunu ve çok heyecanlı olduklarını belirten Kandemir, 'Malum olduğu üzere delege seçimleri ile başlayan yaklaşık 1 senelik bir maratonu inşallah burada finallendiriyoruz, kongrelerimizi ama yeni bir başlangıç yapıyoruz. 2023 seçimlerinin işaret fişeğini buradan vermiş olacağız.' ifadelerini kullandı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti'de Genel Başkanvekili sayısı 2'ye yükseltildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kongre alanına giriş yaptı.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN SALON DIŞINDAKİ HİTABI:

Kar yağışına rağmen kongre alanına gelen fakat salona giremeyen vatandaşlara seslenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan şunları söyledi:

DÜNYADA BÖYLE BİR PARTİ YOK

Sizleri böyle anlamlı bir buluşma ile kar yağışı ile havanın temizlendiği bir buluşmada en kalbi duygularla selamlıyorum. Biraz sonra 7. olağan büyük kongremizi yapacağız. Ve hamdolsun şu ana kadar kurulduğumuzdan bu yana son olarak üye kayıtlarını istediğimde 13 milyon 500 bin üyeye ulaştığımızı gördüm.

1 milyonu aşkın genç, 5 milyonu aşkın kadın üyesiyle bırakın Türkiye'yi dünyada böyle bir parti yok.

YENİ KADROLARIMIIZI AÇIKLIYORUZ

Tüzük sayısı ile MKYK üye sayısı 75 e çıkacak. Yeni bir kadro ile yola devam ediyoruz. Yedekler de 35 üye birlikte çalışacaklar. Asıl üyeler gibi.

ŞIRNAK'A TEBRİK, DİYARBAKIR VE ZONGULDAK'A ZİYARET HABERİ

Zonguldak, Ramazan'dan sonra camiinizin açılışını yapacağız. Oradayız inşaAllah. Koronavirüsün semtine uğramadığı tek ilimiz Şırnak'ı kutluyorum. Diyarbakır'ı selamlıyorum. İnşaAllah Diyarbakır'a bir ziyaret gerçekleştirecek orada evlat nöbeti tutan annelerimizi de ziyaret edeceğiz. Her bir ilimizi selamlıyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Sizleri kar yağışı altında çok fazla bekletmek istemiyorum. Müsaade ederseniz hemen kongreye geçelim ve ardından sizleri sakince illerimize uğurlayalım.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi salonuna giriş yaptı.
Ayrıntılar geliyor...

Hayati Yazıcı

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