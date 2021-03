ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in sözleri kafa karıştırdı!

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Blinken, Belçika'nın başkenti Brüksel'de katıldığı NATO Dışişleri Bakanları toplantısında yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Joe Biden'ın ittifaka yaklaşımını değerlendirdi.



Tehditlerin çoğaldığını, rekabetin arttığını ve güç dinamiklerinin değiştiğini ifade eden Blinken, ittifaklar içinde güvenin sarsıldığına, demokrasi ve insan hakları gibi ortak değerlerin hem içerden hem de dışardan tehdit edildiğine işaret etti.



Blinken, "Ancak bu değişimlerin hiçbiri şimdi ittifaklara her zamankinden daha çok ihtiyacımız olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Karşılaştığımız zorluk, bu ittifakların bugünün tehditlerine karşı koyacak ve geçmişte olduğu gibi gelecekte de halklarımıza hizmet edecek şekilde adapte olması ve yenilenmesidir." dedi.



NATO ittifakının ekonomik, teknolojik ve ideolojik alanlardaki tehditlere karşı koyması için kapasitesini genişletmesi gerektiğini savunan Blinken, piyasalarda ve teknoloji sektöründe kritik kaynaklara erişen Çin ve Rusya'nın, bu kaynakları ABD ile müttefikleri arasına nifak sokacak şekilde kullandığını söyledi.



Blinken, ülkelerin Çin ve Rusya'nın ekonomik tehditlerine boyun eğmesinin, bu ülkeleri daha da cesaretlendireceğini ifade ederek, buna karşı teknolojik yenilikler, tedarik zincirleri ve gelişen teknolojilere karşı normlar oluşturma konusunda işbirliğinin önem arz edeceğini dile getirdi.



"ABD MÜTTEFİKLERİNİ ÇİN KONUSUNDA 'YA BİZ YA ONLAR' SEÇENEĞİNE ZORLAMAYACAK"



Biden yönetiminin müttefikleri ile her zaman istişare edeceğine vurgu yapan Blinken, "Ortaklarımız yükü omuzlama konusunda üzerlerine düşeni yaptıklarında kararlarda da söz sahibi olacaklar." dedi.



Blinken, ABD yönetiminin ittifaklar konusundaki bakışının değiştiğini ve ABD'nin özellikle de NATO'ya son derece bağlı olduğuna dikkat çekti.



Konuşmasında Çin ile rekabet konusunda geniş yer veren Blinken, şöyle konuştu:



"ABD, müttefiklerini Çin konusunda 'ya biz ya onlar' seçeneğine zorlamayacak. Çin'in uluslararası sistem kurallarının ve bizim müttefiklerimizle ortak değerlerimizin altını oymaya çalıştığı, kollektif güvenlik ve zenginliğimizi zorba davranışları ile tehdit ettiği konusunda şüphe yok ancak bu ülkelerin Çin ile çalışamayacağı anlamına gelmiyor. ABD çalışacak. Özellikle de iklim değişikliği ve sağlık güvenliği konularının altından tek başımıza kalkamayız. Müttefiklerimizin, Çin ile her zaman bizim uyuşmayan karmaşık ilişkileri olduğunu biliyoruz. Bu zorlukları birlikte aşmaya çalışmamız gerekir."



"ABD GÜÇ KULLANMA KONUSUNDA TEMKİNLİ OLACAK"



ABD'nin müttefikleri ile anlaşmazlıklara rağmen saygı ile görüşmeler yapması gerektiğini ifade eden Blinken, "Son yıllarda sıklıkla ABD'de dostlarımızın kim olduğunu unutmuştuk. Bu artık değişti." dedi.



ABD'nin, ilkeli emelleri ile bunları elde etmek için aldığı riskler arasındaki dengesizlikten kaçınacağını kaydeden Blinken, "ABD, güç kullanma konusunda, özellikle de dışardaki çatışmalara müdahale aracı olarak askeri güç kullanma konusunda temkinli olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.