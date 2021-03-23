Türkiye ve ABD arasında kritik görüşme!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Jake Sullivan arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin seyri başta olmak üzere Suriye, Libya, Irak gibi bölgesel konular ve Kovid-19 ile mücadele ele alındı.



Türkiye ve ABD arasındaki yakın müttefiklik ilişkilerinin karşılıklı saygı çerçevesinde ortak çıkar ve stratejik önceliklere odaklanan bir zeminde ilerlemesi gereğinin altı çizildi.



S-400 VE F-35 İÇİN ORTAK ÇÖZÜM



İki ülke arasında anlaşmazlık unsuru olan S-400 ve F-35 gibi konuların yapıcı bir angajmanla çözüme kavuşturulması için ortak çaba sarf edilmesinin önemi vurgulandı.



PYD/YPG/PKK, DEAŞ ve FETÖ dahil her türlü terör gruplarına karşı, ayrım gözetmeksizin kararlılıkla mücadele edilmesi gerektiği noktasında Türkiye’nin hassasiyeti ve kararlılığı ifade edildi.



SURİYE VE LİBYA



Suriye’de kalıcı barış ve istikrarın sağlanması için siyasi sürecin ve anayasa çalışmalarının desteklenmesi beklenen bir dönemde, sivillere yönelik saldırıların durdurulması gerektiği belirtildi.



Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümetinin güvenoyu almasıyla birlikte siyasi sürecin işlemesi ve istikrarın sağlanması yolundaki ilerlemeden duyulan memnuiyet dile getirildi.



Görüşmede ayrıca küresel ölçekte kadına karşı her türlü şiddetin önlenmesi için kararlılıkla mücadeleye devam edileceğinin altı çizildi.