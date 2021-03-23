USD (Alış - Satış) : 7,90 - 7,92 EURO (Alış - Satış) : 9,41 - 9,42

'Leyla ile Mecnun' geri dönüyor!

Bir döneme damgasını vuran, Ali Atay, Serkan Keskin, Cengiz Bozkurt ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimlerin yer aldığı Leyla ile Mecnun dizisi geri dönüyor. Acun Ilıcalı'nın ocak ayında piyasaya çıkardığı Exxen platformunda yeniden çekilecek Leyla ile Mecnun dizisi şimdiden hayranlarını heyecanlandırmaya başladı. Ilıcalı daha önce de Sihirli Annem dizisinin haklarını almış ve farklı isimlerle yeniden çekerek Exxen platformunda yayınlanmıştı.

Televizyon / 23 Mart 2021 Salı 10:44
'Leyla ile Mecnun' geri dönüyor!

Acun Ilıcalı Sihirli Annem'den sonra şimdi Leyla ile Mecnun dizisinin yayın haklarını aldı. 2011-2013 yılları arasında TRT 1 ekranlarında yayınlanan, yönetmen koltuğunda Onur Ünlü, Eyüp Boz ve Murat Onbul'un oturduğu Leyla ile Mecnun dizisi yayınlandığı dönemin en çok izlenen yapımları arasına girmeyi başarmıştı.

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yayın hakları Acun Ilıcalı tarafından satın alınan Leyla ile Mecnun dizisi ocak ayında piyasaya çıkarılan dijital içerik platformu Exxen'de yayınlanacak. Sihirli Annem dizisinden sonra yeniden çekilecek 2. dizi olan Leyla ile Mecnun'un yönetmenliğini yine Onur Ünlü yapacak.

ESKİ KADRO OLACAK MI?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Leyla ile Mecnun dizisinde Ali Atay, Ezgi Asaroğlu, Melis Birkan, Müge Boz, Zeynep Çamcı, Serkan Keskin, Ahmet Mümtaz Taylan, Cengiz Bozkurt, Osman Sonant, Köksal Engür ve Ege Tanman gibi isimler yer alıyordu. Yaz aylarında başlaması planlanan dizinin ekibiyle görüşmeler başladı. Dizinin Exxen'de yayınlanacak versiyonunda hangi oyuncuların oynayacağı henüz bilinmiyor.

Köksal EngürEzgi AsaroğluAhmet Mümtaz TaylanCengiz BozkurtAcun Ilıcalı

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

22-28 Mart Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement