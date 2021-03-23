'Leyla ile Mecnun' geri dönüyor!

Bir döneme damgasını vuran, Ali Atay, Serkan Keskin, Cengiz Bozkurt ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimlerin yer aldığı Leyla ile Mecnun dizisi geri dönüyor. Acun Ilıcalı'nın ocak ayında piyasaya çıkardığı Exxen platformunda yeniden çekilecek Leyla ile Mecnun dizisi şimdiden hayranlarını heyecanlandırmaya başladı. Ilıcalı daha önce de Sihirli Annem dizisinin haklarını almış ve farklı isimlerle yeniden çekerek Exxen platformunda yayınlanmıştı.