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Kritik toplantı Türkiye'de başlıyor!

Terörizm ile uluslararası mücadele konusunda Türkiye önemli bir toplantıya ev sahipliği yapacak. Terörizmle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi Dördüncü Parlamento Başkanları Konferansı 24-25 Mart tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek.

Güncel / 23 Mart 2021 Salı 10:10
Kritik toplantı Türkiye'de başlıyor!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ev sahipliğinde yapılacak toplantıya, Afganistan Halk Meclis Başkanı Mir Rahman Rahmani, Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Asad Qaser, Irak Temsilciler Meclisi Güvenlik ve Savunma Komitesi Başkanı Muhammad Ridha Al Haider katılacak. Pandemi nedeniyle Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Li Zhanshu ile Federasyonu Devlet Duması Dışişleri Komisyonu Başkanı Leonid Slutskiy çevrimiçi katılırken İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf bir video mesaj gönderecek.

"Kovid-19 Politikalarının Koordinasyonunda Bölgesel İş Birliği ve Bağlantılılığın Artırılması" ve "Bölgesel Barış ve Refah için Terörizmle Mücadelede Dayanışmanın Güçlendirilmesi" başlıklı oturumların yapılacağı konferans sonunda katılımcı ülkeler tarafından ortak bir deklarasyon yayımlanması da öngörülüyor. Ortak deklarasyonda, Kovid-19 gibi salgınlar da dahil olmak üzere uluslararası sorunların ve terör gibi küresel tehditlerin bertaraf edilmesine yönelik dayanışma ve işbirliği vurgusunun yapılması bekleniyor. Bundan sonraki konferansın 2022'de Rusya Federasyonu Parlamentosunun ev sahipliğinde Moskova'da gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Rusya FederasyonuAfganistanPakistanMustafa ŞentopÇin Halk Cumhuriyeti

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