İstanbul Sözleşmesi yerine Ankara Mutabakatı geliyor!

Geçtiğimiz cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Türkiye, 2011 yılında imzaladığı 2014 yılında da yürürlüğe koyduğu İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi.



Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi muhalefet tarafından eleştirilirken AK Parti İstanbul Sözleşmesi'nin yerini dolduracak hukuksal çalışmalara başladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla AK Parti kurmayları İstanbul Sözleşmesi yerine Ankara Mutabakatı'nı devreye alıyor.



AİLEVİ DEĞERLER ÖNE ÇIKACAK



Ankara Mutabakatı'nda Türkiye için ailevi değerlerinin öne çıktığı bir metin hazırlayacak.



Manevi, ahlaki değerlerinin gözetileceği ve her kesimin hukukunun garanti altına alınacağı bir metnin ortaya çıkarılması için çalışmalarına başlayan AK Parti, mutabakat metnini hazırlarken her kesimin görüşü alınacak ve mutabakat ile dünyaya örnek olunacak.



Mutabakat ile her türlü şiddete karşı da mücadele verilecek.